Neolix、シリーズDで6億ドル超を調達し、中国の自動運転業界で新記録を樹立

北京、2025年10月25日 /PRNewswire/ -- 自動運転レベル4（L4）の配送車両（RoboVan）ソリューションを提供する世界最大の企業であるNeolixは、シリーズDの資金調達において6億ドル超を調達しました。今回の資金調達は、中国の自動運転分野における過去最大規模の民間による資金調達となり、今年中国で実施された民間投資の中でも最大級のものの一つです。

今回の資金調達ラウンドは、UAEを拠点とするStone Ventureが主導し、Gaocheng Capital、CITIC Capital、CDH、Sparkedge Capital、Beijing AI Fund、そして中国の主要インターネットプラットフォームの一つが参加しました。その他の主要投資家には、Legend Capital、Gaorong Ventures、Templewater、SAICなどが含まれます。今回調達した新たな資金は、Neolix独自の自動運転アルゴリズムの高度化、新たな商業用途における製品開発の加速、サービスネットワークとユーザー体験の強化、そしてグローバル展開計画の推進に充てられます。

Neolix secures the largest-ever private fundraising in China's autonomousdriving industry (PRNewsfoto/Neolix)

Enyuan Yu氏により設立されたNeolixは、2018年の設立以来、自動運転配送車両分野における世界的リーダーとして急速に台頭しています。同社は、これまでに1万台を超えるL4レベルのRoboVanを納入しており、この数は世界のいかなる企業よりも多く、1か月間で2,000台という記録的な納入実績も達成しています。同社の車両は現在、中国国内の300を超える都市で運用されており、そのうち青島市では1,200台以上が導入されています。Neolixの人気モデルであるX3およびX6は、それぞれ4,000台を超える納入実績を達成しており、市場での高い需要を示しています。

技術面では、Neolixは複雑な交通環境下でスムーズな走行を可能にするAIモデル「Neolix-VA」、柔軟な都市物流を実現するマップ不要の走行システム、そして車両・道路・注文を最適に連携させるスマート配車プラットフォームなど、数多くの革新的技術を導入しています。これらの技術革新により、Neolixの自動運転車両群は累計走行距離5,000万キロメートルを突破しています。

Neolixは、2021年に中国初の自動運転配送ライセンスを取得して以来、飛躍的な成長を遂げており、現在では累計出荷台数ベースで60%以上の市場シェアを占め、30万社を超える顧客にサービスを提供しています。同社は宅配業界で圧倒的な存在感を示しており、生鮮食品、コールドチェーン、即時配送サービスなどの分野へも事業を拡大しています。国際的には、アブダビ拠点のテクノロジー企業と提携し、UAE初となるRoboVanライセンスを取得するなど、中国国外へのグローバル展開を本格的に進めています。

