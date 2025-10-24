Neolix sammelt über 600 Millionen US-Dollar in Serie D ein und stellt damit einen neuen Rekord für Chinas Branche für autonomes Fahren auf

PEKING, 25. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Neolix, der weltweit größte Anbieter von L4-Lösungen für autonome Lieferungen (RoboVan), hat in seiner Serie-D-Finanzierungsrunde über 600 Millionen US-Dollar aufgebracht. Diese Finanzierungsrunde stellt die bislang größte private Kapitalbeschaffung im Bereich autonomes Fahren in China dar und zählt zu den bedeutendsten privaten Investitionen in China in diesem Jahr.

Die Finanzierungsrunde wurde von Stone Venture mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten angeführt, zusammen mit Gaocheng Capital, CITIC Capital, CDH, Sparkedge Capital, Beijing AI Fund und einer der größten Internetplattformen Chinas. Weitere wichtige Investoren sind Legend Capital, Gaorong Ventures, Templewater, SAIC usw. Die neuen Finanzmittel werden dazu verwendet, die proprietären Algorithmen für autonomes Fahren von Neolix weiterzuentwickeln, die Produktentwicklung für neue kommerzielle Anwendungsfälle zu beschleunigen, das Servicenetzwerk und die Benutzererfahrung zu verbessern sowie die globalen Expansionspläne voranzutreiben.

Neolix wurde von Herrn Enyuan Yu gegründet und hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2018 rasch zu einem weltweit führenden Anbieter von autonomen Lieferfahrzeugen entwickelt. Das Unternehmen hat über 10.000 L4 RoboVans ausgeliefert, mehr als jedes andere Unternehmen weltweit, und in einem einzigen Monat die Rekordzahl von 2.000 Fahrzeugauslieferungen erreicht. Seine Fahrzeuge sind mittlerweile in über 300 Städten in China im Einsatz, wobei Qingdao mehr als 1.200 Einheiten beherbergt. Die beliebten Modelle X3 und X6 von Neolix haben jeweils mehr als 4.000 Auslieferungen erreicht, was die starke Nachfrage auf dem Markt verdeutlicht.

Technologisch hat Neolix bedeutende Innovationen eingeführt, darunter sein KI-Modell „Neolix-VA" für eine reibungslose Navigation im komplexen Verkehr, ein kartenloses Fahrsystem für flexible Stadtlogistik und eine intelligente Dispositionsplattform, die die Koordination von Fahrzeugen, Straßen und Aufträgen optimiert. Dank dieser Fortschritte hat die Flotte von Neolix mehr als 50 Millionen Kilometer im autonomen Fahrbetrieb zurückgelegt.

Seitdem Neolix im Jahr 2021 die erste Lizenz für autonome Lieferungen in China erhalten hat, ist das Unternehmen exponentiell gewachsen und hält nun einen Marktanteil von über 60 % bei den kumulierten Lieferungen und bedient mehr als 300.000 Kunden. Das Unternehmen ist führend im Bereich Expresslieferungen und expandiert derzeit in die Bereiche Frischwaren, Kühlketten und Sofortlieferungen. Auf internationaler Ebene expandiert Neolix und hat in Zusammenarbeit mit einem in Abu Dhabi ansässigen Technologieunternehmen die erste RoboVan-Lizenz der Vereinigten Arabischen Emirate erhalten, was seine globale Expansion über China hinaus markiert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803736/Neolix_secures_largest_ever_private_fundraising_China_s_autonomousdriving_industry.jpg