NEOM investe USD 175 milhões na Volocopter para promover mobilidade aérea urbana elétrica

NEOM, Arábia Saudita, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- NEOM, o empreendimento regional inteligente e sustentável no noroeste da Arábia Saudita, anunciou um investimento da Série E de USD 175 milhões na Volocopter, pioneira da mobilidade aérea urbana. O gigaprojeto de terra do futuro terá uma participação acionária significativa na empresa como parte de seu envolvimento estratégico com o setor global de eVTOL, posicionando-a como líder em soluções de mobilidade do futuro.

Esse acordo ampliará a parceria estratégica de NEOM com a Volocopter para promover o avanço do setor da mobilidade aérea na Arábia Saudita, de acordo com a estratégia de ponta de NEOM para seu setor de mobilidade. Ele tem como base a joint venture entre NEOM e a Volocopter lançada em dezembro de 2021, que operará serviços de táxi aéreo elétrico em NEOM para conectar várias regiões, como THE LINE, OXAGON e TROJENA.

Nadhmi Al-Nasr, CEO de NEOM, disse: "Esse investimento crucial está alinhado com os planos ambiciosos anunciados por Sua Alteza o Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman, presidente da diretoria de NEOM, para o reino alcançar a sustentabilidade e transformar NEOM em um acelerador do progresso humano. Ele contribuirá para aproximar a humanidade de uma nova era de mobilidade – uma era definida por veículos de decolagem e pouso verticais, movidos a energia elétrica e com zero emissões. Juntamente com a Autoridade Geral de Aviação Civil do reino, NEOM e a Volocopter tornarão conceitos como táxis aéreos uma realidade cotidiana para seus moradores e visitantes. Parcerias poderosas, como a que NEOM está firmando com empresas pioneiras como a Volocopter, promoverão grandes saltos, não só para o benefício de NEOM e do reino, mas para todos."

Dirk Hoke, CEO da Volocopter, acrescentou: "É a primeira vez na história que os eVTOLs, com suas características únicas, estão sendo considerados para implementação em um projeto de uma região que está sendo construída do zero. Isso oferece uma abordagem totalmente nova de como a mobilidade aérea urbana pode aumentar a qualidade de vida nas cidades. O investimento de NEOM é uma prova de nossa posição de liderança como pioneira em tecnologia na corrida para nos tornarmos a primeira empresa a entrar no mercado emergente da mobilidade aérea urbana."

O desenvolvimento regional diferenciado de NEOM consiste em um laboratório vivo global para o avanço e a incorporação da mobilidade aérea urbana elétrica em um sistema de transporte sustentável multimodal. Como está sendo construída do zero, NEOM oferece o ambiente ideal para a experimentação de soluções de ponta em mobilidade elétrica terrestre, aérea e marítima. Além de NEOM, a Volocopter firmou parcerias e oferece seus serviços em cidades globais como Paris, Singapura e Roma, assim como na China.

Em estreita colaboração com a Autoridade Geral de Aviação Civil (GACA) da Arábia Saudita, NEOM e a Volocopter estão implementando um centro de testes nacional na Arábia Saudita para permitir a integração de eVTOLs com mobilidade urbana do futuro com zero emissões.

Os táxis aéreos elétricos são um componente fundamental da missão da NEOM de implementar um sistema de mobilidade multimodal verdadeiramente sustentável e perfeitamente conectado, totalmente alimentado por energia renovável.

No geral, NEOM investirá em frotas, operações e infraestrutura de eVTOL para localizar a inovação do setor.

A NEOM é uma aceleradora do progresso humano e uma visão de como pode ser um novo futuro. É uma região no noroeste da Arábia Saudita, às margens do Mar Vermelho, que está sendo construída do zero como um laboratório vivo, um lugar onde o empreendedorismo traçará a rota para esse novo futuro. Será um destino e um lar para pessoas que sonham grande e que querem fazer parte da construção de um novo modelo de habitabilidade excepcional, criação de empresas prósperas e reinvenção da conservação ambiental.

NEOM terá cidades hiperconectadas e cognitivas, portos e zonas empresariais, centros de pesquisa, locais de esportes e entretenimento e destinos turísticos. Como um centro de inovação, empreendedores, empresários e empresas virão para pesquisar, incubar e comercializar novas tecnologias e empreendimentos de formas inovadoras. Os moradores de NEOM incorporarão um caráter internacional e adotarão uma cultura de exploração, aceitação de riscos e diversidade.

