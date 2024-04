Ness Digital Engineering déménage dans l'emblématique One World Trade Center de New York

NEW YORK, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Ness Digital Engineering (Ness) , une entreprise mondiale de transformation des services numériques tout au long du cycle de vie, a transféré ses bureaux dans l'emblématique One World Trade Center dans le centre de Manhattan, à New York.

« Ness est basée dans la région métropolitaine de New York depuis sa création en 1999, et nous sommes fiers de montrer notre engagement continu envers cette grande ville avec notre nouveau bureau au One World Trade Center, a déclaré Ranjit Tinaikar, directeur général de Ness Digital Engineering. New York étant la capitale commerciale du monde et proche de la plaque tournante de deux grandes industries desservies par Ness — les services financiers et le divertissement médiatique — ce déménagement place Ness à proximité des principaux clients et leaders de l'industrie. »

Situé au cœur de la ville de New York, le nouveau bureau permet à Ness de se positionner à l'épicentre du commerce mondial. Cette proximité facilitera un engagement plus approfondi des clients, ce qui permettra à Ness de proposer des solutions innovantes adaptées à leurs besoins en constante évolution. En outre, sa connectivité inégalée assure l'accessibilité de nos employés à l'ensemble de la dynamique zone du Grand New York.

« Notre déménagement au One World Trade Center représente plus qu'un simple changement d'adresse : c'est un saut dans une ère d'innovation et de collaboration. Alors que nous entamons cette transition passionnante, nous sommes impatients de renforcer nos relations avec nos clients, partenaires et analystes. Notre nouveau bureau, un centre dynamique pour l'équipe diversifiée d'ingénieurs et d'experts numériques de Ness, incarne notre esprit et nous propulse vers l'avant. Avec un espace de travail moderne, efficace et flexible, nous nous engageons à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients », a déclaré Mahesh Raja, directeur de la croissance chez Ness Digital Engineering.

À propos de Ness Digital Engineering

Ness Digital Engineering, que des fonds gérés par la société d'investissement mondiale KKR ont acquis en 2022, est une société d'ingénierie numérique à cycle de vie complet qui offre des conseils numériques par le biais de services d'ingénierie à grande échelle. Basée à New York, Ness sert ses clients à travers 11 centres d'innovation aux États-Unis, en Europe de l'Est et en Inde. En associant nos compétences de base en ingénierie aux dernières stratégies et technologies numériques, nous gérons de manière transparente les parcours de transformation numérique de la stratégie à l'exécution, afin d'aider les entreprises à prospérer dans l'économie numérique. Pour plus d'informations, consultez le site www.ness.com .