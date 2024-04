Ness Digital Engineering zieht in das ikonische One World Trade Center in New York City um

NEW YORK, 18. April 2024 /PRNewswire/ -- Ness Digital Engineering (Ness), ein globales Unternehmen für die Transformation digitaler Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus, hat sein Büro in das ikonische One World Trade Center im Zentrum von Manhattan, New York City, verlegt.

„Ness ist seit seiner Gründung im Jahr 1999 im Großraum New York ansässig und wir sind stolz darauf, mit unserem neuen Büro im One World Trade Center unser Engagement für diese großartige Stadt zu zeigen", so Ranjit Tinaikar, CEO von Ness Digital Engineering. „New York ist die Welthauptstadt des Handels und liegt in der Nähe des Zentrums von zwei wichtigen Branchen, die Ness bedient – Finanzdienstleistungen und Medienunterhaltung.

Das neue Büro befindet sich im Herzen von New York City und positioniert Ness im Epizentrum des globalen Handels. Diese Nähe wird ein intensiveres Engagement für die Kunden erleichtern und Ness in die Lage versetzen, innovative Lösungen zu liefern, die auf ihre sich entwickelnden Bedürfnisse zugeschnitten sind. Darüber hinaus gewährleistet die hervorragende Anbindung des Standorts die Erreichbarkeit für unsere Mitarbeiter im gesamten pulsierenden New Yorker Stadtgebiet.

„Unser Umzug in das One World Trade Center bedeutet mehr als nur eine Änderung unserer Adresse: Es ist ein Sprung in eine Ära der Innovation und Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf diesen spannenden Übergang und darauf, unsere Beziehungen zu Kunden, Partnern und Analysten zu stärken. Unser neues Büro, ein dynamisches Zentrum für das vielfältige Team Ness mit Technik- und Digitalexperten, verkörpert unseren Geist und treibt uns voran. Mit einem modernen, effizienten und flexiblen Arbeitsbereich wollen wir unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten", so Mahesh Raja, Leiter für Wachstum, Ness Digital Engineering.

Informationen zu Ness Digital Engineering

Ness Digital Engineering wurde 2022 von der globalen Investmentgesellschaft KKR übernommen. Das digitale Engineering-Unternehmen deckt den gesamten Lebenszyklus ab und bietet digitale Beratung durch skalierte technische Dienstleistungen an. Ness hat seinen Hauptsitz in New York und betreut seine Kunden in 11 Innovationszentren in den USA, Osteuropa und Indien. Durch die Kombination unserer Kernkompetenzen im Ingenieurwesen mit den neuesten digitalen Strategien und Technologien können wir die digitale Transformation von der Strategie bis zur Umsetzung nahtlos begleiten und Unternehmen dabei helfen, in der digitalen Wirtschaft zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ness.com.

