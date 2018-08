Neste verão, a UnionPay oferece aos turistas chineses que viajam para o exterior eficientes serviços de pagamento

XANGAI, 14 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Conforme um recente relatório divulgado conjuntamente pela Academia de Turismo da China e pelo Ctrip.com, os turistas que viajarão para o exterior durante esse verão podem representar 1/5 de todos os turistas chineses que viajam para o exterior durante todo o ano. Esses turistas poderão desfrutar da conveniência de pagamento oferecida pela UnionPay através de sua rede de aceitação em 170 países e regiões, cobrindo mais de 25 milhões de comerciantes e 1,7 milhão de caixas eletrônicos.

Com a contínua expansão da rede de aceitação da UnionPay on-line, fica mais conveniente para os portadores dos cartões fazerem reservas on-line. No período de janeiro a julho deste ano, o volume de transações da UnionPay nos principais Web Sites de agências de viagens on-line (OTAs) aumentou mais de três vezes. O UnionPay Online Payment (Pagamento On-line da UnionPay) está disponível nos Web Sites oficiais de 69 empresas aéreas internacionais.

A rede de aceitação da UnionPay continua a se expandir

Um turista chinês publicou recentemente em seu blog a experiência de sua viagem ao Japão no mês passado, e mencionou que pagou as corridas de táxi com seu cartão UnionPay na Ilha Miyako. Até o presente, o cartão da UnionPay é aceito não apenas em destinos turísticos populares e tradicionais tais como Hong Kong, Macau, Japão, Cingapura, Malásia, Tailândia, Europa, Estados Unidos e Austrália, mas também em destinos turísticos emergentes tais como Ásia Central, África e América Latina. A UnionPay está disponível em lojas duty-free, lojas especializadas, atrações turísticas, bem como em restaurantes, hotéis, supermercados, postos de gasolina, meios de transporte e estabelecimentos de diversão.

Considerando o setor de transportes como exemplo, a UnionPay é aceita em táxis em 12 países e regiões fora da China continental, incluindo Cingapura, Japão, Estados Unidos e EAU. Entre eles, quase todos os táxis na Austrália e na Nova Zelândia aceitam os cartões da UnionPay. Os turistas também podem utilizar seus cartões da UnionPay para comprarem bilhetes do Amtrak, o principal serviço ferroviário de passageiros dos Estados Unidos, dos metrôs da Rússia e de todos os ônibus de Macau.

Neste verão, os turistas que queiram alugar carros também podem utilizar os cartões da UnionPay para pagarem pelos aluguéis dos carros em destinos populares. Até o presente, a UnionPay é aceita em todas as lojas da Hertz nos Estados Unidos, Tailândia e Austrália. Outras grandes empresas de aluguel de carros, tais como a Thrifty, Budget, AVIS e a Ace também aceitam cartões da UnionPay.

As reservas de viagens online com os cartões da UnionPay se tornam populares

Com a rápida expansão da aceitação dos cartões da UnionPay nos comerciantes de reservas de viagens online tais como empresas aéreas, hotéis e OTAs, ficou muito mais conveniente para os turistas chineses que viajam para o exterior fazerem reservas on-line. Os portadores do cartão agora podem reservar quartos de hotéis, passagens aéreas e programas de viagens em Web Sites incluindo Agoda, Booking, Expedia, Travelzoo e Australia iTrip. Os Web Sites oficiais de seis dos principais grupos hoteleiros, tais como o Peninsula, o Mandarin Oriental e o Four Seasons também aceitam os cartões da UnionPay.

Anteriormente, a UnionPay já era aceita para a reserva de voos no Web Site de empresas aéreas incluindo United Airlines, Air France, Lufthansa, Singapore Airlines e All Nippon Airways, etc. Este ano, cerca de outras dez empresas aéreas tais como Russian Airlines, Jetstar Airlines, Singapore Cool Air e Taiwan Evergreen Airlines começaram a aceitar a UnionPay. Os turistas podem se conectar com o Web Site oficial destas empresas e selecionar "UnionPay Card (Cartão UnionPay)" como sua opção para finalizarem o pagamento através do UnionPay Online Payment. Algumas empresas aéreas também oferecem páginas da Web no idioma chinês.

Os portadores do cartão podem desfrutar de numerosos benefícios neste verão

Desde seu lançamento, a campanha de verão "Global Travel Season (Temporada de Viagens Globais)" tem sido amplamente adotada pelos turistas por causa de seu grande alcance, descontos consideráveis e a participação de comerciantes populares. A partir do próximo mês de outubro, os turistas poderão desfrutar de benefícios e privilégios exclusivos em 70 destinos turísticos populares em mais de 40 países e regiões. Por exemplo, os portadores do cartão podem desfrutar de descontos em museus famosos, incluindo o Metropolitan Museum nos Estados Unidos. A Royal Caribbean Cruises oferece privilégios especiais para os portadores do cartão da UnionPay e o Legoland Malaysia, o San Francisco Bay Aquarium e outros parques temáticos também estão oferecendo descontos aos portadores do cartão da UnionPay.

Além disso, o serviço UnionPay Tax Refund (Reembolso de Impostos da UnionPay) está disponível em mais de 300.000 comerciantes em 44 países e regiões fora da China continental. O imposto é reembolsado diretamente para o cartão da UnionPay designado pelo portador do cartão em RMB, sem necessidade de conversão de moeda e poupando o tempo dos turistas. Além do reembolso de impostos tradicional nos aeroportos, os portadores do cartão também podem receber reembolso antecipado de impostos em 14 países e regiões, o que pode ajudar os portadores do cartão UnionPay a receberem os reembolsos imediatamente após efetuarem as compras.

FONTE UnionPay International