NetEase Games a organisé la conférence « 2023 Games Unbounded » à Cologne, en Allemagne

COLOGNE, Allemagne, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- La conférence « 2023 Games Unbounded » de NetEase Games s'est tenue au Koelnmesse de Cologne, le 23 août. Lors de la conférence, NetEase Games a annoncé des mises à jour de son business plan international pour NARAKA : BLADEPOINT et Where Winds Meet, et invité des vétérans de l'industrie à évoquer le paysage actuel et à examiner les possibilités et les défis actuels et futurs.

Senior Marketing Director of NARAKA: BLADEPOINT, Riten Huang Cord Eberspaecher, Former German Director, of the Confucius Institute at Dusseldorf and Heinz Hermanns, President, Interfilm Berlin discussing Where Winds Meet

Ces dernières années, de nombreux titres de haute qualité ont été produits par des développeurs chinois. En tant que développeur et éditeur mondial de premier plan avec plusieurs studios locaux, NetEase Games continue d'accueillir de brillants créateurs de jeux en Chine et dans le monde entier. NetEase Games a permis à plusieurs développeurs de jeux de créer des titres avec des paramètres et des éléments culturels traditionnels. NARAKA : BLADEPOINT et Where Winds Meet font partie des titres qui ont reçu une grande attention mondiale. Ces deux titres ont été présentés lors de la conférence.

Le directeur principal du marketing de NARAKA : BLADEPOINT, Riten Huang, a présenté certains des succès du jeu, y compris les tournois mondiaux d'e-sports. Il a également annoncé le lancement officiel du Championnat du monde 2023. Les tours de qualification se dérouleront dans six grandes régions du monde en octobre, et les finales se dérouleront en Chine en décembre.

Le producteur principal de Where Winds Meet d'Everstone Studio, a partagé la dernière conception des bâtiments et de l'architecture du jeu basée sur des sites et documentaires historiques de la dynastie des Song du Nord. Le cadre, le récit, les compétences et les combats d'inspiration Wuxia y sont combinés pour exprimer le concept unique des arts martiaux chinois. Un projet de co-recherche et de co-création pour améliorer l'expérience des joueurs est également en cours. Le producteur a également dévoilé le calendrier de co-tests du jeu avec les développeurs de Montréal, au Canada, en septembre.

À propos de NetEase Games

NetEase Games, la division de jeux en ligne de NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES et HKEX:9999), est un leader mondial du développement et de l'édition de jeux vidéo dans une variété de genres et de plateformes. NetEase Games a développé et publié des jeux tels que Harry Potter : Magic Awakened, Knives Out et Naraka : Bladepoint, et des partenariats avec de grandes marques de divertissement telles que Warner Bros et Mojang AB (une filiale de Microsoft). NetEase Games soutient également la croissance et le développement de ses studios internationaux innovants au Canada, en Europe, au Japon et aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.neteasegames.com/

