NETMARBLE ABRE LA PREINSCRIPCIÓN PARA SU NUEVO JUEGO DE MESA DE METAVERSO META WORLD: MY CITY

LOS ÁNGELES, 8 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, uno de los principales desarrolladores y editores de juegos móviles de alta calidad, anunció que ya está abierta la preinscripción para Meta World: My City, un nuevo juego de mesa metaverso de inversión inmobiliaria y construcción virtual. A partir de hoy, los jugadores pueden preinscribirse y obtener artículos especiales del juego al visitar el sitio oficial, Google Play y App Store.

Los siguientes eventos están disponibles para los jugadores que deseen participar en la preinscripción:

Meta World: My City Pre-Registration Starts

La preinscripción en Google Play o App Store proporcionará artículos en el juego, como boletos de invocación de personajes de temporada y oro.

proporcionará artículos en el juego, como boletos de invocación de personajes de temporada y oro. Los participantes seleccionados que publiquen contenido sobre la preinscripción o retuiteen el anuncio oficial con la etiqueta #MetaWorld en Facebook o Twitter, adquirirán la carta de personaje épico (Beatrice), los boletos de invocación de personajes de temporada y el diamante.

Si el número de preinscripciones supera el millón, todos los jugadores preinscritos recibirán varios artículos del juego, como el conjunto de vestuario de avatar, oro, boletos de invocación de personajes de temporada, la carta de personaje de Seulgi y mucho más.

Meta World: My City es la secuela del popular juego Let's Get Rich, que atrajo a más de 200 millones de jugadores en todo el mundo. El juego presenta mecánicas de juegos de mesa y la oportunidad de comprar bienes raíces y edificios virtuales en el metaverso, basados en lugares del mundo real como la ciudad de Nueva York. Netmarble planea seguir desarrollando Meta World: My City para que sea una plataforma en la que los jugadores puedan interactuar activamente entre ellos y disfrutar de diferentes tipos de juegos en el mundo del metaverso. El juego formará parte de MBX, un ecosistema de cadena de bloques de juegos creado por MARBLEX.

Además, Meta World: My City recibió una abrumadora respuesta positiva de los fanáticos de la IP original, Let's Get Rich, cuando se presentó por primera vez durante una sesión en vivo de Ask Me Anything en el canal Discord de MBX el mes pasado. Además, Netmarble organizó varias conferencias de prensa en Taiwán y Tailandia el 8 de marzo y reveló características detalladas del juego, como la mejora estratégica del juego de mesa, habilidades de las diferentes cartas de personajes y una colección de bienes raíces y edificios en el metaverso.

El 20 de marzo se revelarán nuevos detalles sobre las características y tokenómicas de Meta World: My City en la Conferencia de Desarrolladores de Juegos (GDC, por sus siglas en inglés).

Los jugadores pueden acceder a nueva información y actualizaciones de Meta World: My City al suscribirse a los canales oficiales de la comunidad en Discord, Twitter y Facebook.

Sobre Netmarble Corporation

Netmarble Corporation se fundó en Corea en el año 2000 y es uno de los principales desarrolladores y editores de los juegos móviles de mayor recaudación en todo el mundo. A través de poderosas franquicias y colaboraciones con reconocidos titulares de IP, Netmarble se esfuerza por mejorar la experiencia de juego y entretener al público de todo el mundo. Como empresa matriz de Kabam y SpinX Games y uno de los principales accionistas de Jam City and HYBE (anteriormente Big Hit Entertainment), la variada cartera de Netmarble incluye Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds, The King of Fighters ALLSTAR, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, y los próximos juegos de PC como Paragon: The Overprime. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com.

Sobre MARBLEX

MARBLEX es una subsidiaria de cadena de bloques de Netmarble Corp., impulsada por un servicio de cadena de bloques basado en juegos. MARBLEX tiene como objetivo llevar al mercado juegos de cadena de bloques de la más elevada calidad con títulos AAA. Una empresa consolidada con más de 6.000 empleados colaboradores, incluidos veteranos de la industria de los juegos y expertos en tecnología de cadenas de bloques de todo el mundo. MARBLEX permite a los usuarios experimentar un ecosistema de juego óptimo basado en cadenas de bloques al proporcionar servicios como una billetera de criptomonedas, intercambio descentralizado, apuestas de tokens y el mercado NFT. El token MARBLEX (MBX) cotiza oficialmente en el intercambio de criptomonedas Bithumb, Bitrue, MEXC y Huobi para ocupar su presencia mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2018255/MWMC.jpg

FUENTE Netmarble

