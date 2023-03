NETMARBLE ABRE PRÉ-REGISTRO PARA META WORLD: MY CITY, SEU NOVO JOGO DE TABULEIRO DO METAVERSO

LOS ANGELES, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, a maior desenvolvedora e editora de jogos de alta qualidade para dispositivos móveis, anunciou que já está aberto o pré-registro do Meta World: My City, um novo jogo de tabuleiro do metaverso com investimento em edifícios e imóveis virtuais. A partir de hoje, os jogadores podem fazer o pré-registro e garantir itens especiais do jogo, visitando o site oficial, o Google Play e a App Store.

Os eventos a seguir estão disponíveis para os jogadores que desejarem participar do pré-registro:

Meta World: My City Pre-Registration Starts

O pré-registro por meio do Google Play ou da App Store fornecerá itens do jogo, como tickets de convocação de personagens sazonais e ouro.

fornecerá itens do jogo, como tickets de convocação de personagens sazonais e ouro. Os participantes selecionados que postarem conteúdo sobre o pré-registro ou retuitarem o anúncio oficial com a hashtag #MetaWorld no Facebook ou Twitter ganharão um card de personagem épico (Beatrice), tíquetes de convocação de personagens sazonais e diamantes.

Se houver mais de um milhão de pré-registros, todos os jogadores pré-registrados receberão diversos itens do jogo, como tickets de conjuntos de roupa de avatar, ouro, tíquetes de convocação de personagens, card de personagem Seulgi, e muito mais.

O jogo Meta World: My City é a continuação do jogo popular Let's Get Rich, que atraiu mais de 200 milhões de jogadores do mundo todo. O jogo conta com mecânica de jogo de tabuleiro, e oferece a oportunidade de compra de imóveis e edifícios virtuais no metaverso baseados em localizações do mundo real, como a cidade de Nova York. A Netmarble planeja se aprofundar no desenvolvimento do Meta World: My City, de modo a torná-lo uma plataforma onde jogadores possam interagir ativamente uns com os outros e desfrutar de vários tipos de jogos no mundo do metaverso. O jogo fará parte do MBX, um ecossistema de blockchain de jogos lançado pela MARBLEX.

Além disso, o Meta World: My City foi recebido muito bem pelos fãs da IP original, o Let's Get Rich, quando foi apresentado no mês passado, durante uma sessão de perguntas ao vivo do canal MBX Discord. Além disso, a Netmarble realizou conferências de mídia em Taiwan e na Tailândia, em 8 de março, e revelou aspectos detalhados do jogo, como partidas aprimoradas do jogo de tabuleiro estratégico, habilidades de diferentes cards de personagens e a coleção de imóveis/edifícios do metaverso.

Mais informações sobre os recursos do Meta World: My City e a economia de tokens (tokenomics) serão reveladas na GDC (Game Developers Conference), no dia 20 de março.

Os jogadores podem acessar novas informações e atualizações sobre o Meta World: My City, inscrevendo-se nos canais oficiais da comunidade pelo Discord, Twitter e Facebook.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada em 2000, na Coreia, a Netmarble Corporation é a maior desenvolvedora e editora de jogos para dispositivos móveis, com as maiores arrecadações do mundo. Por meio de poderosas franquias e colaborações com aclamadas detentoras de IP, a Netmarble almeja melhorar a experiência das partidas de jogos e entreter o público globalmente. Como empresa controladora da Kabam e da SpinX Games, e acionista majoritária da Jam City e da HYBE (antiga Big Hit Entertainment), o portfólio diversificado da Netmarble inclui Lineage 2: Revolution; MARVEL Future Fight; Ni no Kuni: Cross Worlds; The King of Fighters ALLSTAR; The Seven Deadly Sins: Grand Cross; e os próximos jogos para PC, como Paragon: The Overprime. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

Sobre a MARBLEX

A MARBLEX é uma subsidiária de blockchain da Netmarble Corp. movida a serviço de blockchain baseado em jogos. A MARBLEX tem como objetivo trazer para o mercado os jogos de blockchain da mais alta qualidade com títulos AAA. É uma empresa bem estabelecida com mais de 6 mil funcionários colaborativos, incluindo veteranos do setor de jogos e especialistas em tecnologia blockchain do mundo todo. Ao oferecer serviços, como uma carteira para criptomoedas, uma exchange descentralizada, staking de tokens e um mercado de NFTs, a MARBLEX oferece aos usuários um ecossistema de blockchain ideal para jogos. O token da MARBLEX (MBX) foi oficialmente listado nas exchanges de criptomoedas Bithumb, Bitrue, MEXC e Huobi, marcando sua presença global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2018254/MWMC.jpg

FONTE Netmarble

SOURCE Netmarble