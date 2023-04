NETMARBLE ANUNCIA DATA DE PRÉ-DOWNLOAD DE SEU NOVO JOGO DE TABULEIRO NO METAVERSO, META WORLD: MY CITY

LOS ANGELES, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Netmarble, desenvolvedora e editora líder de jogos móveis de alta qualidade, anunciou que o pré-download do Meta World: My City, um novo jogo de tabuleiro no metaverso com uma coleção de imóveis virtuais e edifícios, estará disponível a partir das 16h (horário de verão do Pacífico, PDT) do dia 18 de abril. Os jogadores poderão fazer o pré-download do jogo acessando o Google Play e a App Store a partir das 16h PDT do dia 18 de abril, antes do lançamento oficial do jogo no dia 18 de abril, às 20h PDT.

Também estão sendo realizados atualmente eventos especiais de pré-registro em antecipação ao lançamento do jogo. Os jogadores podem se pré-registrar e garantir itens especiais no jogo visitando o site oficial, Google Play e a App Store.

O pré-registro no Google Play ou App Store oferecerá itens no jogo, como o Bilhete de Convocação de Personagens Épicos, um Conjunto de Roupas Avatar, Ouro, um Cartão de Personagem Seulgi e muito mais.

Os participantes selecionados que postarem conteúdo sobre o pré-registro ou compartilharem o anúncio oficial com a hashtag #MetaWorld no Facebook ou Twitter obterão o Cartão de Personagem Épico (Beatrice), o Bilhete de Convocação de Personagem Épico e Diamantes.

Vários eventos que oferecem miríades de recompensas serão realizados após o lançamento. Muitas recompensas, como edifícios virtuais do Meta World (incluindo o Arcade Game Center Structure Item), serão concedidas aos jogadores no topo do ranking do jogo de tabuleiro. Além disso, todos os dias será fornecido um Bilhete de Convocação de Personagens Épicos aos jogadores que entrarem no jogo por sete dias. Os jogadores também terão a chance de ganhar itens dentro do jogo como Ouro, Diamantes e Ingressos da Liga dos Campeões através da Roda da Fortuna Especial.

O Meta World: My City é a continuação do jogo muito popular Let's Get Rich, que atraiu mais de 200 milhões de jogadores em todo o mundo. O jogo possui uma mecânica de jogo de tabuleiro e confere a oportunidade de ter terras e edifícios virtuais no metaverso baseados em locais do mundo real como Nova Iorque. A Netmarble planeja desenvolver ainda mais o Meta World: My City para ser uma plataforma onde os jogadores possam interagir ativamente uns com os outros e desfrutar de vários tipos de jogos no metaverso. O jogo fará parte do MBX, um ecossistema de blockchain de jogos lançado pela MARBLEX.

Os jogadores podem ver novas informações e novidades sobre o Meta World: My City inscrevendo-se nos canais oficiais da comunidade no Discord, Twitter e Facebook.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada em 2000, na Coreia, a Netmarble Corporation é a maior desenvolvedora e editora de jogos para dispositivos móveis, com as maiores arrecadações do mundo. Por meio de poderosas franquias e colaborações com aclamadas detentoras de propriedade intelectual, a Netmarble almeja melhorar a experiência dos jogadores e oferecer entretenimento ao público de todo o mundo. Como controladora da Kabam e da SpinX Games, e importante acionista da Jam City e HYBE (Big Hit Entertainment anteriormente), o portfólio diversificado da Netmarble inclui Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds, The King of Fighters ALLSTAR, The Seven Deadly Sins: Grand Cross e futuros jogos de PC como Paragon: The Overprime. Pode encontrar mais informações em http://company.netmarble.com/en

Sobre a MARBLEX

A MARBLEX é uma subsidiária de blockchain da Netmarble Corp., alimentada pelo serviço de blockchain baseado em jogos. Como um dos principais negócios de uma empresa bem estabelecida com mais de 6.000 funcionários, incluindo veteranos do setor dos jogos e especialistas em tecnologia blockchain de todo o mundo, a MARBLEX tem como objetivo trazer jogos de blockchain da mais alta qualidade para o mercado, oferecendo serviços-chave como carteiras de criptomoeda, troca descentralizada, staking de tokens e um NFT Marketplace. O MBX, um ecossistema de blockchain próprio lançado pela MARBLEX, permite que os gamers tenham experiências mais agradáveis por meio de engajamento orgânico e recompensas pela participação. O ecossistema MBX pode ser apreciado em títulos populares da Netmarble, como A3: Still Alive, Ni no Kuni: Cross Worlds e The King of Fighters Arena.

