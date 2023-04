NETMARBLE ANUNCIA LA PRÓXIMA PREDESCARGA DE SU NUEVO JUEGO DE MESA EN EL METAVERSO, META WORLD: MY CITY

LOS ÁNGELES, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, un desarrollador y editor líder de juegos móviles de alta calidad, anunció que el 18 de abril a las 4 p. m., hora del Pacífico, comenzará la predescarga de Meta World: My City, un nuevo juego de mesa en el metaverso que presenta una colección virtual de bienes raíces y edificios. Los jugadores pueden predescargar el juego visitando Google Play y App Store desde el 18 de abril a las 4 p. m., hora del Pacífico, antes del lanzamiento oficial del juego, el 18 de abril a las 8 p. m., hora del Pacífico.

También se están realizando eventos especiales de preregistro en estos momentos, en anticipación al lanzamiento del juego. Los jugadores pueden prerregistrarse y asegurar artículos especiales en el juego visitando el sitio web oficial, Google Play y App Store.

El prerregistro en Google Play o App Store ofrecerá artículos dentro del juego como un Epic Character Summon Ticket, un Avatar Costume Set, Oro, una Tarjeta de personaje Seulgi y más.

Los participantes seleccionados que publiquen contenido sobre el prerregistro o retuitee el anuncio oficial con la etiqueta #MetaWorld en Facebook o Twitter, adquirirán la Tarjeta de personaje épico (Beatrice), el Epic Character Summon Ticket y Diamantes.

En el momento del lanzamiento se llevarán a cabo varios eventos que ofrecerán incontables recompensas. A los jugadores que se encuentren en la cima del ranking del juego de mesa se les otorgarán muchas recompensas, como bienes raíces virtuales de Meta World, incluido el artículo Arcade Game Center Structure. Además, todos los días se proporcionará un Epic Character Summon Ticket a los jugadores que ingresen durante siete días. Los jugadores también tendrán la oportunidad de ganar artículos dentro del juego como Oro, Diamantes y tickets para la Liga de Campeones a través de la Special Fortune Wheel.

Meta World: My City es la secuela del popular juego Let's Get Rich, que atrajo a más de 200 millones de jugadores de todo el mundo. El juego presenta mecánicas de juego de mesa y la oportunidad de tener tierras y edificios virtuales en el metaverso que se basan en lugares del mundo real, como la ciudad de Nueva York. Netmarble planea seguir desarrollando Meta World: My City para que sea una plataforma en la que los jugadores puedan interactuar activamente entre sí y disfrutar de diversos tipos de juegos en el metaverse world. El juego formará parte de MBX, un ecosistema de cadena de bloques de juegos creado por MARBLEX.

Los jugadores pueden acceder a nueva información y actualizaciones de Meta World: My City al suscribirse a los canales oficiales de la comunidad en Discord, Twitter y Facebook.

Acerca de Netmarble Corporation

Netmarble Corporation se fundó en Corea en el año 2000 y es uno de los principales desarrolladores y editores de los juegos móviles de mayor recaudación en todo el mundo. A través de poderosas franquicias y colaboraciones con reconocidos titulares de IP, Netmarble se esfuerza por mejorar la experiencia de juego y entretener al público de todo el mundo. Como empresa matriz de Kabam y SpinX Games, y uno de los principales accionistas de Jam City and HYBE (anteriormente Big Hit Entertainment), la variada cartera de Netmarble incluye a Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds, The King of Fighters ALLSTAR, The Seven Deadly Sins: Grand Cross y próximos juegos de PC como Paragon: The Overprime. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com/en

Acerca de MARBLEX

MARBLEX es una subsidiaria de Netmarble Corp. impulsada por cadena de bloques. Netmarble Corp. es un desarrollador y editor de videojuegos móviles bien establecido, compuesto por más de 6.000 veteranos de la industria de los videojuegos y expertos en tecnología de cadena de bloques de todo el mundo. MARBLEX busca llevar al mercado juegos de cadena de bloques de la más alta calidad, proporcionando servicios clave como una billetera de criptomonedas, un intercambio descentralizado, apuestas (staking) de tokens y un Mercado NFT. MBX, un ecosistema de cadena de bloques patentado lanzado por MARBLEX, permite a los jugadores avanzar en sus experiencias a través del compromiso orgánico y las recompensas por la participación. El ecosistema MBX se puede disfrutar como parte de populares títulos de Netmarble, como A3: Still Alive, Ni no Kuni: Cross Worlds y The King of Fighters Arena.

