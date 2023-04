NETMARBLE DA A CONOCER LA FECHA DE LANZAMIENTO DE SU NUEVO JUEGO DE MESA EN EL METAVERSO, META WORLD: MY CITY

SEÚL, Corea del Sur, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, un desarrollador y editor líder de juegos móviles de alta calidad, dio a conocer la fecha de lanzamiento de Meta World: My City, un nuevo juego de mesa en el metaverso con una colección virtual de bienes raíces y edificios. Meta World: My City estará disponible para descarga en las plataformas Google Play, App Store y PC a partir del 19 de abril.

Meta World: My City es la secuela del popular juego Let's Get Rich que atrajo a más de 200 millones de jugadores de todo el mundo. El juego presenta mecánicas de juegos de mesa y la oportunidad de poseer bienes raíces y edificios virtuales en el mundo del metaverso llamado Meta World, que se basa en lugares del mundo real como la ciudad de Nueva York.

La porción del juego de mesa en Meta World: My City permite que los jugadores monopolicen las ciudades en un mapa y se enfrenten a otros participantes de todo el mundo. Los jugadores pueden formar un mazo de cuatro tarjetas de personajes, cada uno con habilidades únicas, y llevar a cabo su propia estrategia. En la parte del metaverso en el juego, las personas pueden ganar recompensas al poseer bienes raíces virtuales y elaborar su versión de una ciudad, a la vez que interactúan con otros jugadores a través de ventas inmobiliarias virtuales y el comercio de edificios. Varios puntos de referencia icónicos, como la Estatua de la Libertad, también se muestran en el mapa del metaverso con el fin de aumentar el interés de intriga entre los jugadores.

Los jugadores pueden ganar recompensas dentro del juego, llamadas Meta Cash, al ganar partidas del juego de mesa o poseer bienes raíces virtuales. El Meta Cash se puede intercambiar por tokens públicos que, a su vez, se pueden utilizar para formar parte de MBX, un ecosistema de cadena de bloques de juegos lanzado por MARBLEX.

En este momento, se están desarrollando más planes que llevarán a Meta World: My City a ser una plataforma en la que los jugadores puedan interactuar activamente entre ellos y disfrutar de diferentes tipos de juegos en el mundo del metaverso.

Los jugadores pueden preinscribirse y obtener artículos especiales del juego, como boletos para convocar personajes de temporada y oro, al visitar el sitio web oficial, Google Play y la App Store.

Los jugadores tendrán acceso a nueva información y actualizaciones de Meta World: My City al suscribirse a los canales oficiales de la comunidad en Discord, Twitter y Facebook.

Acerca de Netmarble Corporation

Netmarble Corporation se fundó en Corea en el año 2000 y es uno de los principales desarrolladores y editores de los juegos móviles de mayor recaudación en todo el mundo. A través de poderosas franquicias y colaboraciones con reconocidos titulares de IP, Netmarble se esfuerza por mejorar la experiencia de juego y entretener al público de todo el mundo. Como empresa matriz de Kabam y SpinX Games, y uno de los principales accionistas de Jam City and HYBE (anteriormente Big Hit Entertainment), la variada cartera de Netmarble incluye a Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds, The King of Fighters ALLSTAR, The Seven Deadly Sins: Grand Cross y próximos juegos de PC como Paragon: The Overprime. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2045169/Source_Netmarble.jpg

