NETMARBLE REVELA DATA DE LANÇAMENTO DE SEU JOGO DE TABULEIRO NO METAVERSO, META WORLD: MY CITY

SEUL, Coreia do Sul, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Netmarble, desenvolvedora e editora líder de jogos móveis de alta qualidade, revelou a data de lançamento do Meta World: My City, um novo jogo de tabuleiro no metaverso com coleção virtual de imóveis e edifícios. O Meta World: My City estará disponível para download nas plataformas Google Play, App Store e PC a partir de 19 de abril.

O jogo Meta World: My City é a continuação do jogo popular Let's Get Rich, que atraiu mais de 200 milhões de jogadores no mundo todo. O jogo apresenta mecânica de jogos de tabuleiro e a oportunidade de obter edifícios e imóveis no metaverse world chamado Meta World, que se baseia em locais do mundo real, como a cidade de Nova York.

A parte de jogos de tabuleiro do Meta World: My City permite que os jogadores monopolizem cidades em um mapa contra outros jogadores do mundo todo. Os jogadores podem formar um conjunto de quatro cartões de personagens, cada um com suas próprias habilidades únicas, e executar sua própria estratégia. Na parte do metaverso do jogo, os jogadores podem ganhar recompensas atuando no setor imobiliário virtual e formando sua versão de uma cidade, interagindo, ao mesmo tempo, com outros jogadores por meio de vendas imobiliárias e comércio de construções virtuais. Vários monumentos icônicos, como a Estátua da Liberdade, também estão apresentados no mapa do metaverso para que haja um interesse ainda mais fascinante entre os jogadores.

Os jogadores podem ganhar recompensas no jogo, denominadas Meta Cash, ao vencer partidas de jogos de tabuleiro ou obter imóveis virtuais. O Meta Cash pode ser trocado por tokens públicos, que podem ser usados para fazer parte de MBX, um ecossistema de blockchain de jogos lançado pela MARBLEX.

Estão sendo desenvolvidos planos adicionais para transformar o Meta World: My City em uma plataforma na qual os jogadores possam interagir ativamente entre si e curtir vários tipos de jogos no metaverse world.

Os jogadores podem fazer o pré-registro e garantir itens especiais do jogo, como Seasonal Character Summon Tickets and Gold, acessando o site oficial, o Google Play e a App Store.

Os jogadores podem ter acesso a novas informações e atualizações sobre o Meta World: My City inscrevendo-se nos canais oficiais da comunidade pelo Discord, Twitter e Facebook.

