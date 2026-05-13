Neue Branchenstudie zeigt Wege auf, wie die kumulierten Kältemittelemissionen im Automobilsektor in Europa zwischen 2030 und 2050 um ca. 50 % gesenkt werden können

Eine neue, wertschöpfungskettenübergreifende Studie zeigt praktische Wege zu einer schnelleren Emissionsminderung auf und senkt das Risiko kostspieliger Klimaanlagenreparaturen bei geringen Kosten für die Verbraucher

WILMINGTON, Delaware, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Eine heute veröffentlichte neue Branchenstudie, die von einer technischen Arbeitsgruppe unter der gemeinsamen Leitung von The Chemours Company (Chemours) (NYSE: CC) und Solstice Advanced Materials Inc. (Nasdaq: SOLS) geleitet wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass die Kältemittelemissionen aus Fahrzeugklimaanlagen in Europa bis 2050 jährlich um bis zu 60 %+ reduziert werden könnten, wobei zwischen 2030 und 2050 durchschnittlich die Hälfte der kumulativen Emissionen vermieden werden könnte – durch koordinierte Maßnahmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie umgesetzt werden.

Die umfassende Studie, die von einer technischen Arbeitsgruppe durchgeführt und von Interessengruppen aus dem gesamten Fahrzeuglebenszyklus – darunter führende Automobilhersteller, Zulieferer und Kältemittelexperten – mitgestaltet wurde, zeigt, dass erhebliche Reduzierungen erzielt werden können. Für den europäischen Markt liefert die Studie detaillierte, lebenszyklusbasierte Bewertungen der Kältemittelemissionen.

Die Ergebnisse unterstreichen die entscheidende Rolle gemeinsamer Maßnahmen der Industrie und von Lösungen der Kreislaufwirtschaft, einschließlich Rückgewinnung und Recycling, für die Beschleunigung der europäischen Klima- und Nachhaltigkeitsziele.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Reduzierung der jährlichen Kältemittelemissionen um mehr als 60 % bis 2050 im Vergleich zu aktuellen Basisprognosen

bis 2050 im Vergleich zu aktuellen Basisprognosen ≈ 50 % kumulative Emissionsreduktion zwischen 2030 und 2050 zur Unterstützung langfristiger Nachhaltigkeitsziele.

kumulative Emissionsreduktion zwischen 2030 und 2050 zur Unterstützung langfristiger Nachhaltigkeitsziele. Kosten - neutrale Ergebnisse für Verbraucher, da Investitionen durch längere Lebensdauern der Komponenten und vermiedene Reparaturkosten ausgeglichen werden

- für Verbraucher, da Investitionen durch längere Lebensdauern der Komponenten und vermiedene Reparaturkosten ausgeglichen werden Vergleichbare Wirksamkeit bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, Hybrid- und batterieelektrischen Fahrzeugen, was die Systemrelevanz während der Umstellung auf Elektrofahrzeuge unterstreicht

„Diese Analyse zeigt, dass ein großer Teil der Kältemittelemissionen im Automobilbereich potenziell vermieden werden kann, indem Technologien und Verfahren genutzt werden, die in der heutigen Wertschöpfungskette bereits vorhanden sind", sagte Joseph Martinko, President, Thermal & Specialized Solutions bei Chemours. „Die Daten unterstreichen die Bedeutung von lebenszyklusbasierten politischen Ansätzen, die Emissionen reduzieren und gleichzeitig die Fahrzeugleistung, Erschwinglichkeit und Wartungsfreundlichkeit erhalten sowie die Kreislaufwirtschaft bei Kältemitteln unterstützen."

Die Empfehlungen der Studie können sowohl bei konventionellen Verbrennungsmotoren als auch bei Elektrofahrzeugen rasch umgesetzt werden und unterstützen den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, einschließlich des End-of-Life-Managements durch Rückgewinnungs- und Recyclingprogramme. Diese Maßnahmen werden durch eine breite Zusammenarbeit entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette gestützt und ebnen den Weg für messbare Fortschritte in den Bereichen ökologische Nachhaltigkeit und bewährte Branchenpraktiken. Lesen Sie die vollständige Studie hier.

Informationen zu The Chemours Company

The Chemours Company (NYSE: CC) ist ein weltweit führender Anbieter von Industrie- und Spezialchemikalien für Märkte wie Beschichtungen, Kunststoffe, Kälte- und Klimatechnik, Transport, Halbleiter und moderne Elektronik, allgemeine Industrie sowie Öl und Gas. Durch unsere drei Geschäftsbereiche – Thermal & Specialized Solutions, Titanium Technologies und Advanced Performance Materials – liefern wir Anwendungskompetenz und chemiebasierte Innovationen, die die größten Herausforderungen unserer Kunden lösen. Unsere Flaggschiffprodukte werden unter bekannten Marken wie Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™ und Krytox™ vertrieben. Chemours hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, ist an der NYSE unter dem Symbol CC notiert, beschäftigt rund 5.700 Mitarbeiter, verfügt über 28 Produktionsstandorte und bedient etwa 2.400 Kunden in rund 110 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie chemours.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen geben aktuelle Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse auf der Grundlage bestimmter Annahmen wieder und umfassen alle Aussagen, die sich nicht direkt auf eine historische oder aktuelle Tatsache beziehen. Die Begriffe „glauben", „erwarten", „werden", „voraussehen", „planen", „schätzen", „anstreben", „prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen im Allgemeinen „zukunftsgerichtete Aussagen", die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können sich unter anderem auf wichtige Erkenntnisse aus Forschungsaktivitäten im Zusammenhang mit Kältemittelemissionen aus Fahrzeugklimaanlagen beziehen, die alle erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten auch Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle von Chemours liegen. Faktoren außerhalb unserer Kontrolle, darunter Forschungsergebnisse aus Studien Dritter, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, geopolitische Bedingungen und globale Gesundheitsereignisse sowie Änderungen der Umweltvorschriften in den USA oder anderen Rechtsordnungen, die sich auf die Nachfrage nach oder die Akzeptanz unserer Produkte auswirken, haben unser Geschäft und unseren Betrieb beeinträchtigt oder können dies tun und können unsere Fähigkeit, Kunden Waren und Dienstleistungen bereitzustellen, beeinträchtigen oder weiterhin beeinträchtigen, zu Störungen in unseren Lieferketten führen, beispielsweise durch Streiks, Arbeitsunterbrechungen oder andere Ereignisse, unsere Geschäftspartner beeinträchtigen, die Nachfrage nach unseren Produkten erheblich verringern, die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter beeinträchtigen oder andere unvorhersehbare Ereignisse verursachen. Darüber hinaus kann es weitere Risiken und Ungewissheiten geben, die Chemours zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkennen kann oder von denen Chemours derzeit nicht erwartet, dass sie wesentliche Auswirkungen auf das Geschäft haben werden. Zu den Faktoren, die diese Abweichungen verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören die Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren, die in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen erörtert werden, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und unseres Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 31. März 2026 endende Quartal. Chemours übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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