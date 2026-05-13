Une nouvelle étude sectorielle identifie la voie à suivre pour réduire d'environ 50 % les émissions cumulées de réfrigérants automobiles dans toute l'Europe entre 2030 et 2050

Une nouvelle étude transversale couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur décrit des voies concrètes pour accélérer la réduction des émissions, tout en diminuant le risque de réparations coûteuses de climatiseurs, avec un faible coût pour les consommateurs

WILMINGTON, Delaware, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude sectorielle publiée aujourd'hui et élaborée par un groupe de travail technique codirigé par The Chemours Company (Chemours) (NYSE : CC) et Solstice Advanced Materials Inc. (Nasdaq : SOLS), révèle que les émissions de réfrigérants provenant des systèmes de climatisation automobile en Europe pourraient être réduites de plus de 60 % par an d'ici à 2050, avec une moyenne de la moitié des émissions cumulées évitées entre 2030 et 2050, grâce à des mesures coordonnées mises en œuvre sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'automobile.

Menée par un groupe de travail technique et éclairée par les parties prenantes impliquées dans l'ensemble du cycle de vie des véhicules, notamment les principaux constructeurs automobiles, des fournisseurs et des experts en réfrigérants, l'étude approfondie montre que des réductions significatives peuvent être obtenues. Pour le marché européen, l'étude fournit des évaluations détaillées des émissions de réfrigérants basées sur le cycle de vie.

Les résultats soulignent le rôle essentiel de l'action collaborative de l'industrie et des solutions de l'économie circulaire, y compris la valorisation et le recyclage, dans l'accélération des objectifs de l'Europe en matière de climat et de développement durable.

Principales conclusions :

Réduction de plus de 60 % des émissions annuelles de réfrigérants d'ici à 2050 par rapport aux projections de base actuelles

des émissions annuelles de réfrigérants d'ici à 2050 par rapport aux projections de base actuelles Environ 50 % de réduction des émissions cumulées entre 2030 et 2050, soutenant les objectifs de durabilité à long terme.

de réduction des émissions cumulées entre 2030 et 2050, soutenant les objectifs de durabilité à long terme. Des résultats à coût neutre pour les consommateurs, car les investissements sont compensés par la durée de vie plus longue des composants et les coûts de réparation évités

pour les consommateurs, car les investissements sont compensés par la durée de vie plus longue des composants et les coûts de réparation évités Une efficacité comparable entre les véhicules à combustion interne, les véhicules hybrides et les véhicules électriques à batterie, soulignant la pertinence du système pendant la transition vers les véhicules électriques

« Cette analyse montre qu'une grande partie des émissions de réfrigérants automobiles peut potentiellement être évitée en utilisant des technologies et des pratiques qui existent déjà dans la chaîne de valeur actuelle », a déclaré Joseph Martinko, président de la division Solutions thermiques et spécialisées chez Chemours. « Les données renforcent l'importance des approches politiques basées sur le cycle de vie qui réduisent les émissions tout en préservant les performances des véhicules, l'accessibilité financière et la facilité d'entretien et en soutenant la circularité des fluides frigorigènes. »

Les recommandations de l'étude sont prêtes à être adoptées rapidement pour les véhicules à moteur à combustion classique et les véhicules électriques, soutenant ainsi la transition vers une économie circulaire, y compris la gestion de la fin de vie par le biais de programmes de valorisation et de recyclage. Ces actions sont renforcées par une large collaboration tout au long de la chaîne de valeur de l'automobile, ouvrant la voie à des progrès mesurables en matière de durabilité environnementale et de meilleures pratiques industrielles. Lisez l'étude complète ici.

À propos de The Chemours Company

The Chemours Company (NYSE : CC) est un leader mondial dans la fourniture de produits chimiques industriels et de spécialité pour des marchés tels que les revêtements, les plastiques, la réfrigération et la climatisation, les transports, les semi-conducteurs et l'électronique de pointe, l'industrie générale, ainsi que le pétrole et le gaz. Grâce à nos trois divisions – Solutions thermiques et spécialisées, Technologies du titane et Matériaux avancés à hautes performances – nous fournissons une expertise en matière d'applications et des innovations basées sur la chimie qui permettent de relever les plus grands défis des clients. Nos produits phares sont vendus sous des marques éminentes telles que Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™ et Krytox™. Basée à Wilmington, dans le Delaware, et cotée au NYSE sous le symbole CC, Chemours emploie environ 5 700 personnes, possède 28 sites de production et sert environ 2 400 clients dans quelque 110 pays. Pour plus d'informations, visitez chemours.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, qui impliquent des risques et des incertitudes. Les déclarations prospectives fournissent des prévisions actuelles d'événements futurs basées sur certaines hypothèses et comprennent toute déclaration qui n'est pas directement liée à un fait historique ou actuel. Les mots « croire », « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « estimer », « cibler », « projeter », d'autres expressions similaires et l'emploi du futur, entre autres, identifient généralement des « déclarations prospectives », qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ces déclarations ont été faites. Ces déclarations prévisionnelles peuvent porter, entre autres, sur les principaux résultats des activités de recherche liées aux émissions de réfrigérants des systèmes de climatisation automobile, qui sont toutes soumises à des risques et incertitudes substantiels, susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future. Les déclarations prospectives impliquent également des risques et des incertitudes qui échappent au contrôle de Chemours. Des éléments indépendants de notre volonté, notamment les conclusions de recherches issues d'études menées par des tiers, les conditions économiques générales, les conditions géopolitiques et les événements sanitaires mondiaux, ainsi que les modifications des réglementations environnementales aux États-Unis ou dans d'autres juridictions qui influencent la demande ou l'adoption de nos produits, ont affecté ou pourraient affecter notre activité et nos opérations et peuvent ou peuvent continuer à entraver notre capacité à fournir des biens et des services à nos clients, provoquer des perturbations dans nos chaînes d'approvisionnement — par exemple en raison de grèves, de perturbations du travail ou d'autres événements —, nuire à nos partenaires commerciaux, réduire considérablement la demande pour nos produits, affecter négativement la santé et le bien-être de notre personnel ou entraîner d'autres événements imprévisibles. En outre, il peut y avoir d'autres risques et incertitudes que Chemours n'est pas en mesure d'identifier à l'heure actuelle ou dont Chemours ne s'attend pas à ce qu'ils aient un impact important sur ses activités. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à ces différences comprennent les risques, incertitudes et autres facteurs discutés dans nos documents déposés auprès de la Commission américaine des opérations de bourse, y compris dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 et notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2026. Chemours n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour les déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

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