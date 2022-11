Neue klinische Studie zeigt, dass das pädiatrische Synbiotikum PDS-08™ von Seed das Darmmikrobiom und die Darmbewegungen von Kindern beeinflusst

Erste durch Fachleute überprüfte placebokontrollierte Studie zum Nachweis der probiotischen Anreicherung und der klinischen Wirksamkeit eines Mehrstamm-Synbiotikums bei Kindern mit intermittierender Verstopfung

LOS ANGELES, 2. November 2022 /PRNewswire/ -- Seed Health, ein Mikrobiom-Wissenschaftsunternehmen, das Innovationen im Bereich der Probiotika vorantreibt, gab heute die Veröffentlichung einer doppelblinden, placebokontrollierten klinischen Studie in Pediatric Research (Nature Portfolio) bekannt -- der offiziellen Zeitschrift der American Pediatric Society, der European Society for Paediatric Research und der Society for Pediatric Research. Die Studie zeigt das klinische Potenzial des ersten pädiatrischen Synbiotikums von Seed Health PDS-08™ Pediatric Daily Synbiotic, bei Kindern mit intermittierender Verstopfung. Christopher E. Mason, Ph.D., Professor für Physiologie und Biophysik an der Weill Cornell Medicine, leitete die bioinformatische Analyse, darunter die Gewinnung neuer Erkenntnisse über die Rolle des Darmmikrobioms in der pädiatrischen gastrointestinalen (GI) Gesundheit.

PDS-08™ Pediatric Daily Synbiotic. Image courtesy of Seed Health.

Verstopfung im Kindesalter ist ein bedeutendes Gesundheitsproblem. Bis zu 30 % der Kinder weltweit haben mit den Schmerzen, dem Unbehagen und dem psychologischen Stress einer intermittierenden Verstopfung zu kämpfen. Dies berücksichtigt nicht die vielen anderen, die unter Stuhlverweigerung und allgemeinen stuhlbedingten Ängsten leiden. Allein in den USA belaufen sich die damit verbundenen Gesundheitskosten auf etwa 3,9 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Bestehende Behandlungen stützen sich auf wenig nachhaltige Optionen wie Abführmittel und Stimulanzien, die oft unangenehme Nebenwirkungen verursachen, darunter übermäßige Blähungen, Magenblähung, Krämpfe oder Bauchschmerzen. Diese neuen Erkenntnisse unterstreichen das Potenzial von PDS-08™ als Alternative oder Ergänzung zu bestehenden Behandlungsparadigmen für Eltern und Kinderärzte.

Regelmäßiger, gesunder Stuhlgang ohne Stimulanzien

Kinder mit intermittierender Verstopfung (weniger als fünfmal wöchentlicher Stuhlgang oder WBM) erlebten während der Einnahme von PDS-08™ eine Zunahme regelmäßiger, gesunder wöchentlicher Stuhlgänge. Bei den Kindern dieser Gruppe war die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs um zwei wöchentliche Stuhlgänge im Vergleich zu Placebo ebenfalls viermal so hoch. Bei keinem der Teilnehmer wurden unerwünschte Wirkungen oder begleitende gastrointestinale Beschwerden (wie sie häufig bei vielen ballaststoffhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln, Probiotika und hochdosierten fermentierbaren Präbiotika auftreten) beobachtet.

„Während frühere Forschungen darauf hindeuten, dass eine probiotische Intervention das gastrointestinale System in einer pädiatrischen Population beeinflussen kann, waren die Daten inkohärent, da die meisten Studien weder randomisiert noch placebokontrolliert durchgeführt wurden", sagte Dr. James Versalovic, Co-Autor der Studie, Chefpathologe am Texas Children's Hospital, Direktor des Texas Children's Microbiome Center und Mitglied des Seed Health Scientific Board. „Diese Ergebnisse stellen die nächste Stufe der Probiotika dar und vertiefen unser Verständnis des pädiatrischen Darmmikrobioms."

Anwendung der computergestützten Analyse auf probiotische Innovationen

Durch metagenomische Shotgun-Sequenzierung konnte gezeigt werden, dass PDS-08™ Bifidobacterium, eine Bakteriengattung, die bei gesunden Säuglingen vorkommt, signifikant anreichert und mit der Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verdauungs- und Immunfunktion im pädiatrischen Darmmikrobiom in Verbindung steht. Die Sequenzierung zeigte auch die Persistenz aller probiotischen Spezies im Verlauf der Behandlung. Durch die Messung sowohl der probiotischen Anreicherung als auch der funktionellen Ergebnisse wurde gezeigt, dass PDS-08™ eine gesunde gastrointestinale Funktion und Regelmäßigkeit in einer pädiatrischen Population unterstützt.

„Die Zusammensetzung des Darmmikrobioms spielt eine wesentliche Rolle bei der Regulierung des Stuhlgangs, aber die bestehenden Lösungen berücksichtigen diesen Weg nicht und zielen nicht darauf ab", sagte Raja Dhir, Mitbegründer von Seed Health und Mitautor der Studie. „Mit ausgefeilten computergestützten Analysen und robusten klinischen Tests erschließen wir uns ein besseres Verständnis der mikrobiellen Ökologie und der Frage, wie wir mikrobielle Innovationen nutzen können, um einige unserer dringendsten und ungedeckten Bedürfnisse für Erwachsene und Kinder zu erfüllen."

„Als Elternteil weiß ich, wie körperlich und emotional schädlich Magen-Darm-Symptome für Kinder sein können und wie schwierig es sein kann, eine funktionierende Lösung zu finden", sagte Ara Katz, Mitbegründer von Seed Health. „Wir sind begeistert, dass wir nicht nur die wissenschaftliche Forschung im Bereich der Probiotika für Kinder vorantreiben, sondern auch eine Intervention einführen können, die das Potenzial hat, die Lebensqualität von Kindern, Betreuern und Familien entscheidend zu verbessern."

