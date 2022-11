Un nouvel essai clinique révèle que le synbiotique pédiatrique PDS-08™ de Seed a un impact sur le microbiome intestinal et les mouvements intestinaux chez les enfants

Premier essai contrôlé par placebo évalué par les pairs à démontrer l'enrichissement en probiotiques et l'efficacité clinique d'un synbiotique multisouche chez les enfants souffrant de constipation intermittente

LOS ANGELES, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Seed Health , une société de science du microbiome à l'origine d'innovations dans le domaine des probiotiques, a annoncé aujourd'hui la publication d'une étude clinique en double aveugle, contrôlée par placebo, dans Pediatric Research (Nature Portfolio) –– le journal officiel de l'American Pediatric Society, de l'European Society for Paediatric Research et de la Society for Pediatric Research. L'étude démontre le potentiel clinique de la première offre synbiotique pédiatrique de PDS-08™ Pediatric Daily Synbiotic , chez les enfants souffrant de constipation intermittente. Christopher E. Mason, Ph. D., professeur de physiologie et de biophysique à Weill Cornell Medicine, a dirigé l'analyse bio-informatique, y compris la génération de nouvelles idées sur le rôle du microbiome intestinal dans la santé gastro-intestinale (GI) des enfants.

PDS-08™ Pediatric Daily Synbiotic. Image courtesy of Seed Health.

La constipation infantile est un problème de santé important. Pas moins 30 % des enfants dans le monde sont confrontés à la douleur, à l'inconfort et au stress psychologique de la constipation intermittente. Cela ne tient pas compte des nombreux autres cas de rétention des selles et d'anxiété générale liée aux selles. Rien qu'aux États-Unis, les coûts des soins de santé qui y sont liés s'élèvent à environ à 3,9 milliards de dollars par an . Les traitements existants reposent sur des options non durables comme les laxatifs et les stimulants, qui provoquent souvent des effets secondaires inconfortables, notamment des gaz excessifs, des ballonnements, des crampes ou des douleurs abdominales. Ces nouveaux résultats soulignent le potentiel du PDS-08 ™ comme alternative ou complément aux paradigmes de traitement existants pour les parents et les pédiatres.

Des selles régulières et saines, sans stimulants

Les enfants souffrant de constipation intermittente (moins de cinq selles hebdomadaires, ou WBM) ont connu une augmentation des WBM réguliers et sains lors de la prise de PDS-08 ™. Les enfants de ce groupe étaient également quatre fois plus susceptibles de connaître une augmentation de deux WBM, par rapport au placebo. Aucun effet indésirable ou trouble gastro-intestinal (comme cela est souvent le cas avec de nombreux compléments alimentaires à base de fibres, probiotiques et prébiotiques fermentescibles à forte dose) n'a été observé chez les participants.

« Bien que des recherches antérieures aient suggéré qu'une intervention probiotique pouvait avoir un effet sur le système gastro-intestinal dans une population pédiatrique, les données sont incohérentes, la plupart des études n'ayant pas été menées dans un cadre randomisé ou contrôlé par placebo », a déclaré le Dr James Versalovic, coauteur de l'article, pathologiste en chef au Texas Children's Hospital, directeur du Texas Children's Microbiome Center et membre du conseil scientifique de Seed Health. « Ces résultats représentent la prochaine frontière des probiotiques et approfondissent notre compréhension du microbiome intestinal pédiatrique. »

Application de l'analyse computationnelle à l'innovation en matière de probiotiques

Grâce au séquençage shotgun métagénomique, il a été démontré que PDS-08 ™ enrichit significativement Bifidobacterium, un genre de bactéries natif des nourrissons en bonne santé, lié au maintien et à l'amélioration des fonctions digestives et immunitaires dans le microbiome intestinal pédiatrique. Le séquençage a également démontré la persistance de toutes les espèces probiotiques au cours du traitement. En mesurant à la fois l'enrichissement en probiotiques et les résultats fonctionnels, il a été démontré que PDS-08 ™ favorise une fonction et une régularité GI saines dans une population pédiatrique.

« La composition du microbiome intestinal joue un rôle essentiel dans la régulation du transit intestinal, mais les solutions existantes ne prennent pas en compte ni ne ciblent cette voie », a déclaré Raja Dhir, cofondateur de Seed Health et auteur collaborateur de l'étude. « Grâce à une analyse informatique sophistiquée et à des tests cliniques robustes, nous débloquons une meilleure compréhension de l'écologie microbienne et de la manière dont nous pourrions tirer parti des innovations microbiennes pour répondre à certains de nos besoins les plus pressants et non satisfaits, tant pour les adultes que pour les enfants. »

« En tant que parent, je sais à quel point les symptômes gastro-intestinaux peuvent être physiquement et émotionnellement préjudiciables aux enfants, et combien il peut être difficile de trouver une solution qui fonctionne », a déclaré Ara Katz, cofondatrice de Seed Health. « Nous sommes inspirés non seulement de faire progresser la rigueur scientifique dans le domaine des probiotiques pour enfants, mais aussi d'introduire une intervention ayant le potentiel d'avoir un impact significatif sur la qualité de vie des enfants, des soignants et des familles. »

Pour en savoir plus sur le PDS-08™ :

Pour les parents et les soignants : seed.com/PDS08

Pour les pédiatres : seed.com/practitioners

À propos de Seed Health

Seed Health est une entreprise scientifique spécialisée dans le domaine des microbiomes, qui innove dans les probiotiques et les médicaments vivants pour influer sur la santé humaine et planétaire. Fondée pour réaliser le potentiel des microbes, notre plateforme permet de traduire la science révolutionnaire en un portefeuille englobant à la fois des applications spécifiques à une indication et des applications préventives pour la santé gastro-intestinale et digestive, la santé des femmes, les soins de la peau et de la bouche, la pédiatrie, la santé mentale, la fonction métabolique et la nutrition. Nos innovations pour les consommateurs sont commercialisées sous la marque Seed® et ont pour mission de faire bénéficier la catégorie mondiale des probiotiques d'atouts indispensables : précision, efficacité, éducation et communication scientifique proposant une nouvelle perspective qui fait cruellement défaut. La recherche environnementale est menée via SeedLabs, qui a été fondée pour développer de nouvelles interventions bactériennes afin d'améliorer la biodiversité et de restaurer les écosystèmes touchés par l'activité humaine.

LUCA Biologics , la société de biotechnologie de Seed Health co-fondée avec le Dr Jacques Ravel, développe des médicaments vivants ciblant le microbiome vaginal pour favoriser la santé urogénitale et reproductive.

seedhealth.com • seed.com • luca.bio

