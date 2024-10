Neue preisgünstige Wärmebild-Monokulare der TE-Serie von Guide Outdoor kommen auf der SSAA Show 2024 auf den Markt

MELBOURNE, Australien, 20. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Guide Outdoor stellt die neue TE-Serie vor, die den Markt für Wärmebildmonokulare nachhaltig beeinflussen wird. Es ist eine perfekte Kombination aus vielseitigen Funktionen und erschwinglichem Preis bei hervorragender Tragbarkeit. Mit ihrem leistungsstarken 12-μm-Detektor bietet die TE-Serie scharfe Bilder in einem kompakten Design und ist damit ein idealer Nachtsichtbegleiter für die Jagd, Beobachtung und Erkundung für Jäger und Outdoor-Fans.

TE Series & SSAA Show 114

Ultimative Tragbarkeit und leichte Leistung

Die TE-Serie setzt neue Maßstäbe in Sachen Tragbarkeit und Leichtbau. Mit einem Gewicht von nur 248 Gramm passt sie dank der kompakten Größe problemlos in jede Tasche und ist somit besonders bequem zu tragen.

Schnellladetechnologie für sorgenfreie Stromversorgung

Mit der Schnellladetechnologie und dem integrierten Akku bietet die TE-Serie sorgenfreie Stromversorgung für längere Einsätze im Freien. Bei Verwendung eines Typ-C-Kabels unterstützt es 20 W Schnellladung und Dateifreigabe. Eine 10-minütige Aufladung reicht für bis zu 1 Stunde Dauerbetrieb.

Brandneues Tastendesign sorgt für einen reibungslosen Betrieb

Basierend auf jahrelanger Outdoor-Erfahrung wurde bei der TE-Serie das Tastendesign optimiert, um die Bedienung zu vereinfachen. Dank des einfachen Designs mit nur einer Taste und einem Ring können die Benutzer leicht auf das Menü zugreifen und verschiedene Funktionen ausführen, was eine nahtlose Steuerung ermöglicht.

Neben diesen Merkmale verfügt die TE-Serie über ein großes 0,32-Zoll-Display, ein integriertes Mikrofon für Audio- und Videoaufnahmen, sieben Farbpaletten und OTA-Upgrades – und das alles in einem kompakten, taschengerechten Design. Darüber hinaus verfügt sie über eine robuste Dualband-WiFi-Verbindung mit 2,4 GHz und 5 GHz, die die Übertragungsgeschwindigkeit und -reichweite erhöht, sodass Benutzer jederzeit und überall Fotos und Videos austauschen können.

Besuchen Sie uns auf der SSAA Shot Expo 2024!

Vom 19. bis 20. Oktober werden die neue TE-Serie und spannende Vor-Ort-Aktivitäten am Guide-Stand (Nr. 114) auf der SSAA Shot Expo 2024 in Melbourne, Australien, vorgestellt. In der Zwischenzeit ist die #HuntWithGuide Veranstaltung live auf @GuideOutdoor sozialen Medien (Facebook/Instagram) – kommen Sie und feiern Sie den Erfolg mit uns!

Informationen zu Guide outdoor

Guide outdoor, ein Spezialist für Outdoor-Optik, entwickelt und liefert fortschrittliche Wärmebild- und Nachtsichtgeräte für Jäger, Outdoor-Enthusiasten, Strafverfolgungsbehörden und Rettungsteams in 70 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.guideoutdoor.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2534438/TE_Series___SSAA_Show_114.jpg