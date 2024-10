La nouvelle monoculaire thermique économique série TE de Guide Outdoor fait son entrée sur le marché au salon SSAA 2024

MELBOURNE, Australie, 20 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Guide Outdoor dévoile la nouvelle série TE, prête à influencer le marché des monoculaires d'imagerie thermique. Elle combine à la perfection des fonctions polyvalentes à un prix abordable, tout en excellant en matière de portabilité. Dotée d'un puissant détecteur de 12 μm, la série TE intègre des visuels nets dans un design compact, ce qui en fait un compagnon de vision nocturne idéal pour la chasse, l'observation et l'exploration pour les chasseurs et les amateurs d'activités de plein air.

TE Series & SSAA Show 114

Portabilité ultime et performances légères

La série TE porte la portabilité et la légèreté à un niveau supérieur. De taille compacte et pesant à peine 248 grammes, elle se glisse facilement dans votre poche, ce qui le rend exceptionnellement pratique à transporter.

Technologie de charge rapide pour une alimentation sans souci

Grâce à la technologie de charge rapide et à la batterie rechargeable intégrée, la série TE offre une alimentation sans souci pour une utilisation extérieure prolongée. À l'aide d'un câble Type-C , il prend en charge la charge rapide de 20 W et le partage de fichiers. Une charge de 10 minutes offre jusqu'à 1 heure d'utilisation continue.

Le tout nouveau design des boutons garantit un fonctionnement en douceur

Basée sur des années d'expérience en plein air, la série TE a rationalisé le design des boutons pour simplifier les opérations. Grâce à la conception simple d'un bouton et d'un anneau, les utilisateurs peuvent facilement accéder au menu et exécuter diverses fonctions, pour un contrôle sans faille.

Malgré ces caractéristiques, la série TE est équipée d'un grand écran de 0,32 pouce, d'un microphone intégré pour l'enregistrement audio et visuel, de sept palettes de couleurs et de mises à jour OTA, le tout dans un format compact et de poche. En outre, elle est dotée d'une connexion Wi-Fi robuste double bande (2,4 GHz et 5 GHz) qui augmente la vitesse de transmission et la portée, de sorte que les utilisateurs peuvent partager des photos et des vidéos à tout moment, où qu'ils se trouvent.

Rejoignez-nous à la SSAA Shot Expo 2024 !

Du 19 au 20 octobre, la nouvelle série TE et des activités passionnantes sur site seront présentées sur le stand extérieur de Guide (n° 114) à la SSAA Shot Expo 2024 à Melbourne, en Australie. Pendant ce temps, l'événement #HuntWithGuide sera diffusé en direct sur les médias sociaux @GuideOutdoor (Facebook/Instagram) - venez nous rejoindre pour partager la gloire !

À propos de Guide Outdoor

Guide Outdoor, spécialiste de l'optique d'extérieur, conçoit et fournit des optiques d'imagerie thermique et de vision nocturne avancées pour les chasseurs, les amateurs d'activités de plein air, les forces de l'ordre et les équipes de secours dans 70 pays. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.guideoutdoor.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534438/TE_Series___SSAA_Show_114.jpg