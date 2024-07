NEUE WERBEKAMPAGNE: SLOWENIEN. ES LIEGT IN UNSERER NATUR

LJUBLJANA, Slowenien, 24. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Das Slowenische Fremdenverkehrsamt hat eine inspirierende neue Werbekampagne gestartet »SLOWENIEN. ES LIEGT IN UNSERER NATUR (Slovenia. It's All in Our Nature)". Der Slogan spielt mit der doppelten Bedeutung des Wortes "Natur" und beschreibt sowohl die Landschaft als auch den slowenischen Nationalcharakter. Gleichzeitig stellt die Kampagne eine Verbindung her zwischen der atemberaubenden Landschaft Sloweniens und seinen SpitzensportlerInnen. Sie präsentiert Slowenien nicht nur als Reiseziel, sondern auch als einen Ort, an dem Sport, gesundes Leben und Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert haben.

Promotional Campaign: »Slovenia. It's All in Our Nature« Key Visual

Link. https://www.youtube.com/embed/RwEZGGDym3U?si=_e5WZJeD6QyWNej2



Slowenien verkörpert Mut, Leidenschaft, Stolz und Beharrlichkeit. Bekannt als eines der grünsten Länder der Welt und als Europas grüner Spielplatz, bietet Slowenien endlose Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten in freier Natur, wobei Berge, Wälder, Flüsse und die Adriaküste zur Auswahl stehen.In Slowenien genießt man nicht nur den nationalen Sportfeiertag am 23. September, sondern ist auch das ganze Jahr über aktiv und schätzt die außergewöhnlichen Outdoor-Erlebnisse, die für alle Altersgruppen geboten werden. Die großartigen Voraussetzungen,die Sloweniens Natur bietet,haben die slowenischen Athleten dazu gebracht, siegreich zu sein (lesen Sie mehr): Was ist das Erfolgsgeheimnis der slowenischen Sportler). In diesem Sommer werden sie Slowenien bei der prestigeträchtigsten Sportveranstaltung der Welt vertreten und erneut die Chance erhalten, olympischen Ruhm zu erlangen.

Die Kampagne zeigt 10 ikonische slowenische Orte, darunter Otočec und Dolenjska, Bled und die Alpen, das Soča Tal, Ptuj, Piran und die Küste, die Postojna Höhle und Ljubljana. Diese atemberaubenden Orte werden in fesselnden Bildern dargestellt und bieten einen Einblick in die natürliche Schönheit und den kulturellen Reichtum Sloweniens. Die Kampagne stellt auch mehr als 20 slowenische SpitzensportleInnen ins Rampenlicht. Zu ihnen zählen: Tadej Pogačar, Janja Garnbret, Kristjan Čeh, Andreja Leški, Toni Vodišek, das Frauenhandballteam sowie das Männer-Volleyballteam. Sie alle verkörpern den Geist von Ausdauer, Exzellenz und Naturverbundenheit.

Diese fesselnden Videos heben die atemberaubenden Landschaften und die lebendige Kultur Sloweniens hervor und zeigen, wie natürliche Schönheit und starker Sportsgeist harmonisch zusammenwirken. Begleitet von einem Soundtrack des renommierten slowenischen DJ Umek und von Sounds like Slovenia, einer Spotify-Bibliothek mit verschiedenen slowenischen Klängen, verströmt der Film ein gutes Feeling und fängt das Wesen Sloweniens ein.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2463388/Slovenian_Tourism.jpg