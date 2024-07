NOUVELLE CAMPAGNE DE PROMOTION : SLOVÉNIE. C'EST DANS NOTRE NATURE

LJUBLJANA, Slovénie, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- L'office du tourisme slovène a lancé une nouvelle campagne promotionnelle inspirante "Slovénie. It's All in Our Nature", qui joue sur le double sens du mot "nature", en l'utilisant pour explorer à la fois le paysage et le caractère de la nation slovène. Simultanément la campagne associe les paysages slovènes à couper le souffle et les meilleurs athlètes du pays. Elle présente ainsi la Slovénie non pas seulement comme destination de voyage, mais comme un lieu où le sport et ses valeurs ont leur place.

Promotional Campaign: »Slovenia. It's All in Our Nature« Key Visual

La Slovénie incarne le courage, la passion, la fierté et la persévérance. Connue comme l'un des pays les plus verts du monde et de l'Europe, la Slovénie offre d'innombrables possibilités d'activités de plein air sur des terrains variés, des montagnes et des forêts aux rivières et aux mers. Avec une fête nationale du sport le 23 septembre, les Slovènes s'adonnent également aux loisirs de plein air tout au long de l'année, profitant des expériences actives exceptionnelles du pays pour tous les âges. Ce remarquable environnement naturel a également façonné les athlètes slovènes pour qu'ils soient à la fois coopératifs et victorieux (en savoir plus) : Quel est le secret de la réussite des athlètes slovènes ?). Cet été, ils auront une nouvelle occasion de poursuivre la gloire olympique, en représentant fièrement la Slovénie lors de l'événement sportif le plus prestigieux du monde.

La campagne présente des visuels et des vidéos de grande qualité mettant en valeur 10 sites slovènes emblématiques, dont Otočec et Dolenjska, Bled et les Alpes, Vallée de Soča, Ptuj, Piran et la côte, Grotte de Postojna et Ljubljana. Ces lieux étonnants sont représentés par des images captivantes, offrant un aperçu de la beauté naturelle et la richesse culturelle de la Slovénie. La campagne met également en lumière plus de 20 athlètes slovènes de haut niveau, tels que Tadej Pogačar, Janja Garnbret, Kristjan Čeh, Andreja Leški, Toni Vodišek, l'équipe féminine de handball et l'équipe masculine de volley-ball, qui incarnent l'esprit de persévérance, d'excellence et de connexion à la nature.

Ces vidéos captivantes mettent en lumière les paysages époustouflants et la culture vibrante de la Slovénie, montrant comment sa beauté naturelle et son esprit sportif prospère s'entremêlent harmonieusement. Accompagné d'une bande sonore du célèbre musicien slovène DJ Umek et de Sounds like Slovenia, une bibliothèque Spotify de divers sons slovènes, qui ajoutent une touche contemporaine et capture l'essence de la Slovénie.

