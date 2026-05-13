Neuf solutions de sécurité d'entreprise certifiées dans le cadre du test de validation de la détection EDR 2026 d'AV-Comparatives

Une évaluation indépendante fournit des résultats sans ambiguïté sur la couverture de la détection, la qualité de la télémétrie et la facilité d'utilisation du SOC pour les principaux produits EDR, XDR et MDR.

INNSBRUCK, Autriche, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives a publié aujourd'hui les résultats de son test de validation de la détection EDR 2026. Neuf solutions d'entreprise ont été certifiées dans le cadre de l'une des évaluations indépendantes les plus approfondies des capacités de détection actuellement disponibles sur le marché.

Représentation par l'IA d'un centre d'opérations de sécurité (SOC) moderne dans un environnement sombre, avec plusieurs analystes.

Le test a été conçu pour répondre à une question qui intéresse de plus en plus les acheteurs des entreprises : Il ne s'agit pas de savoir si un produit détecte une attaque, mais de savoir dans quelle mesure il le fait de manière claire, cohérente et utile. Les résultats de 2026 fournissent cette réponse sous une forme qui ne laisse aucune place à l'interprétation.

Des résultats clairs pour les analystes, les administrateurs et les décideurs

Les analystes judiciaires, les administrateurs de SOC et les décideurs d'entreprise sont confrontés à un problème commun : les données de détection sont souvent abondantes, mais rarement claires. La méthodologie d'AV-Comparatives aborde directement cette question. Chaque étape d'un scénario réaliste de menace persistante avancée en 14 étapes est évaluée individuellement, avec une distinction explicite entre la réponse active (alertes immédiates) et la télémétrie (visibilité nécessitant une investigation). Le résultat est une vue claire et détaillée de ce que chaque produit détecte, de la manière dont il présente ces informations et de l'effort nécessaire pour reconstituer une chaîne d'attaque.

Il n'y a pas de sélection ni de lacune dans l'interprétation. Les produits sont évalués en mode de détection uniquement afin de s'assurer que les mécanismes de prévention ne faussent pas le tableau, et des scénarios Signal-to-Noise dédiés évaluent le comportement lors d'activités administratives bénignes. Le résultat est une référence qui reflète la réalité opérationnelle dans le SOC, où les signaux manqués et le bruit excessif ont un coût réel.

Produits certifiés

Les neuf solutions suivantes ont été certifiées lors du cycle de test 2026 : Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise, ESET PROTECT Elite, Fortinet FortiEDR, G DATA 365 | MXDR, Genian Insight E, Kaspersky EDR Expert (sur site), ManageEngine Endpoint Central avec EDR, Palo Alto Networks Cortex XDR Pro et Sangfor Athena AI-Native EPP.

Seuls les produits certifiés sont répertoriés publiquement. Les vendeurs non certifiés reçoivent un retour d'information détaillé pour les aider à poursuivre leur développement.

IA : d'une protection renforcée à des SOC plus efficaces

L'IA fait partie de l'arsenal des fournisseurs depuis des années, renforçant discrètement les couches de protection dans l'ensemble du secteur. L'évaluation de 2026 montre clairement que son rôle est en train de s'élargir : L'IA est de plus en plus utilisée pour résumer les résultats de la détection, améliorer leur lisibilité et rationaliser les flux de travail des analystes. La direction prise est sans équivoque : il s'agit de renforcer la protection et d'améliorer sensiblement l'efficacité des SOC. Pour les administrateurs et les experts médico-légaux qui travaillent sous une pression constante, ce changement est aussi bienvenu que tardif.

Disponibilité

Le rapport d'essai complet est disponible à l'adresse suivante https://www.av-comparatives.org/edr-detection-validation-certification-test-2026/

Le test de validation de la détection EDR est ouvert aux fournisseurs EPP, EDR, XDR et MDR qui souhaitent obtenir une validation indépendante de leurs capacités de détection.

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est la principale organisation indépendante de tests de cybersécurité, évaluant des solutions de sécurité qui ont évolué bien au-delà des logiciels antivirus traditionnels. Nos tests systématiques évaluent la protection moderne des terminaux, la détection des menaces et la sécurité mobile sur les appareils PC, Mac, Android et IoT. En utilisant l'une des collections de menaces les plus pertinentes et les plus sophistiquées au monde, nous créons des environnements de test réels pour une évaluation complète. Les résultats des tests sont librement accessibles dans le monde entier et la certification d'AV-Comparatives constitue un label de qualité mondialement reconnu pour des performances éprouvées en matière de cybersécurité.

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