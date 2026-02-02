Neumático con descuento reconocido en los mejores lugares para trabajar de Glassdoor 2026

El minorista nacional de neumáticos y ruedas se encuentra entre las 100 principales empresas de EE. UU.

SCOTTSDALE, Arizona, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Glassdoor anunció recientemente la lista de los Mejores Lugares para Trabajar 2026, que incluye a Discount Tire como uno de los principales empleadores de EE. UU. para la cultura centrada en las personas y las oportunidades de crecimiento profesional del minorista de neumáticos. La marca se ubicó entre las 100 mejores empresas de EE. UU. y apareció en el puesto número 14 en Glassdoor Best Places To Work in Consumer Services. Para calificar, las empresas deben tener más de 1,000 reseñas de empleados con sede en EE. UU. en Glassdoor y lograr una calificación general de la empresa de 3.5 o más.

"Tratamos a nuestra gente como a una familia", dijo el director ejecutivo Dean Muglia. "Nos sentimos honrados de ser reconocidos por los empleados actuales y anteriores y por Glassdoor como el mejor lugar para trabajar. Nos esforzamos todos los días para ofrecer la experiencia más atractiva, fácil y segura posible para nuestra gente y nuestros clientes ".

Discount Tire está comprometida con el crecimiento profesional de sus más de 30.000 empleados a tiempo completo y parcial. La empresa ofrece programas integrales de capacitación y desarrollo de liderazgo, beneficios competitivos y una cultura empresarial dedicada a servir a los demás e inspirar a su gente a perseguir sus objetivos. Discount Tire recibió previamente las mejores clasificaciones de Glassdoor de 2018 a 2021.

"A lo largo de seis décadas y media de crecimiento, nuestros principales compromisos se han mantenido: queremos cuidar a las personas y ayudar a que más sueños se hagan realidad", dijo el presidente ejecutivo Michael Zuieback.

Discount Tire tiene su sede en Scottsdale, Arizona, y cuenta con más de 1.250 tiendas en 40 estados. Para aquellos interesados en formar parte de la familia de neumáticos con descuento, visite www.careers.discounttire.com para obtener más información.

Acerca de Discount Tire

Discount Tire es un minorista independiente líder de neumáticos, ruedas y limpiaparabrisas. Fundada en 1960 por Bruce T. Halle, la compañía atiende a clientes en más de 1.250 tiendas en 40 estados. La compañía opera como Discount Tire en la mayor parte de los EE. UU. y como America's Tire en partes de California, Pensilvania y Nueva Jersey. Treadwell, la herramienta de recomendación de neumáticos en línea patentada por Discount Tire, utiliza décadas de datos y hábitos de conducción individuales para recomendar los neumáticos adecuados para las necesidades únicas de cada conductor. Para más información, visite www.discounttire.com .

