New Calling Summit 2023 : De nouveaux appels téléphoniques pour un nouvel avenir

PARIS, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le New Calling Summit 2023 organisé par Informal Tech et parrainé par Huawei s'est tenu dans le cadre de l'événement Network X de cette année et a été couronné de succès. Considérés comme l'un des événements les plus prestigieux de l'industrie des appels téléphoniques, les sommets de la communication vocale servent de plateforme ouverte où les sommités et les acteurs de l'industrie se sont réunis pour partager les meilleures pratiques, tracer l'avenir du développement technologique, éliminer les points de rupture du développement de l'industrie et propulser l'industrie vers l'avant pour créer un avenir meilleur.

Les appels téléphoniques, en tant qu'industrie centenaire, ont redéfini profondément l'approche de communication des personnes et jouent un rôle central dans la promotion du développement socioéconomique. À ce titre, les services d'appel restent au cœur de la stratégie d'entreprise des opérateurs. Avec la 5.5G, les appels seront renforcés par l'intelligence, une meilleure mise en relation entre les personnes et la création de plus en plus d'applications. New Calling offrira une toute nouvelle expérience aux utilisateurs, améliorera l'efficacité de la communication et créera une plus grande valeur commerciale et sociale.

Lors de ce sommet, des dirigeants et des experts de l'industrie de tous les horizons, y compris des organismes de normalisation, des opérateurs, des fournisseurs d'équipement de réseau, des fournisseurs de terminaux et d'autres partenaires de l'industrie — GSMA, 3GPP, China Mobile, Deutsche Telekom, Zain Kuwait, Turk Telekom, Turkcell, O2, Nokia, Huawei et GlobalData, ont approfondi les sujets d'actualité liés aux tendances de développement, aux activités et à l'écosystème de l'industrie de la voix. Ils ont prononcé des discours inspirants et échangé des idées sur la construction de réseaux vocaux de base, l'évolution des réseaux New Calling et l'innovation dans les services.

La technologie VoLTE/VoNR se positionne comme l'architecture des réseaux vocaux de base à l'ère de la 5G. Lors de la construction de réseaux vocaux de base, les opérateurs doivent s'assurer que les réseaux sont simples, mais très fiables, tout en offrant aux utilisateurs une expérience d'appel supérieure. En outre, les utilisateurs CS doivent migrer vers les réseaux de base VoLTE/VoNR à un rythme plus rapide, en développant une base d'utilisateurs solide pour VoLTE/VoNR. Pendant ce temps, l'interconnexion et l'itinérance internationale VoLTE peuvent être déployées pour coordonner les réseaux VoLTE étendus et disjoints, permettant aux utilisateurs de bénéficier de services vocaux exceptionnels à tout moment, où qu'ils soient.

L'industrie croit que la technologie IMS Data Channel (DC) est la pierre angulaire de l'évolution du réseau et de l'innovation de service de New Calling. La technologie IMS DC a transformé les services d'appel conventionnels en communications interactives et immersives. Ceci, combiné avec le réseau en tant que service (NaaS) et la puissance de calcul puissante native, non seulement élèvera l'expérience des utilisateurs individuels à de nouveaux niveaux, mais aidera également à adapter des services de communication plus diversifiés pour les utilisateurs d'entreprise, favorisant la prospérité de l'industrie des nouveaux appels.

