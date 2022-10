Veículos de novas energias da GWM registram crescimento anual de até 14% e marca lança novos modelos no mercado global

BAODING, China, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 10 de outubro, os dados de vendas mais recentes divulgados pela GWM mostraram que o número acumulado de veículos de novas energias vendidos de janeiro a setembro chegaram à marca de 96.916, um aumento de 14,31% em relação ao ano anterior, indicando a melhoria da competitividade da marca no mercado de novas energias.

A GWM lançou uma série de produtos de novas energias, abrangendo formas de energia HEV, PHEV e EV e alcançou avanços de vendas no mercado global.

Veículos de novas energias da GWM registram crescimento anual de até 14% e a marca lança novos modelos no mercado global (PRNewsfoto/GWM)

Como uma marca única, a HAVAL lançou vários veículos híbridos, entre os quais, o H6 PHEV e o H6 HEV apresentam excelente desempenho de vendas.

Recentemente, o HAVAL H6 PHEV foi lançado oficialmente na China e Tailândia. No lançamento na Tailândia, o número de pedidos desse modelo atingiu 1.000 em até 40 minutos.

Equipado com um motor 1.5GDIT e uma transmissão híbrida dedicada de duas velocidades (DHT) líder internacional, o HAVAL H6 PHEV pode alternar automaticamente para o modo de direção mais apropriado para um cenário específico, como elétrico ou híbrido, mantendo um equilíbrio entre potência e consumo de combustível.

Após um test drive, o Autohome, um conhecido site automotivo na China, comentou: "A operação de troca de marcha do HAVAL H6 PHEV é muito suave e não há sensação de pausa ou solavanco. Quando o veículo atinge a faixa de alta velocidade, com o apoio do motor turboalimentado, ainda há uma aceleração potente e constante."

A edição híbrida do HAVAL H6 foi lançada em vários mercados, como Tailândia, Austrália e África do Sul, e alcançou excelente desempenho no mercado.

A ORA, uma marca de carros elétricos puros da GWM, também alcançou um excelente desempenho de vendas. De acordo com os dados de vendas divulgados pela empresa, o número de unidades ORA vendido globalmente de janeiro a setembro deste ano é 84.721. Na Tailândia, as estatísticas da Autolife Thailand mostram que, de janeiro a agosto deste ano, o ORA GOOD CAT (também conhecido como FUNKY CAT em alguns mercados estrangeiros) ficou em primeiro lugar nas vendas locais de veículos elétricos, com uma alta participação de mercado de 42,4%.

O WEY COFFEE 01, outro veículo de novas energias da GWM, foi incluído na "Lista de veículos elétricos elegíveis" do Escritório Federal Alemão de Assuntos Econômicos e Controle de Exportação (BAFA) em 10 de outubro. As duas versões do veículo custam 55.900 euros e 59.900 euros, respectivamente.

A GWM atribui importância à gestão de segurança de rede de veículos. O ORA FUNKY CAT e o WEY COFFEE 01 estão alinhados com o Regulamento nº 155 da ONU. Esses dois veículos estarão disponíveis em breve na Europa.

Atualmente, a transformação de novas energias da GWM está em alta. A empresa pretende lançar mais modelos de novas energias com diferentes recursos no mercado global e manter o impulso no crescimento das vendas.

FONTE GWM

