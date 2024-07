New4med GmbH annonce les premiers cas de son nouveau traitement par ablation du nerf basivertébral (BVNA)

LADENBURG, Allemagne, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ -- New4med GmbH, une startup allemande spécialisée dans les traitements innovants de la colonne vertébrale, annonce le lancement réussi sur le marché européen de sa nouvelle thérapie par ablation du nerf basivertébral (BVNA).

Basivertebralis Nerve Ablation (BVNA)

L'ablation du nerf basivertébral (BVNA) est un traitement pour la douleur vertébrale, un type de douleur chronique au bas du dos associé à des lésions osseuses sur les plateaux vertébraux. Le système, approuvé en Europe, est une procédure minimalement invasive, sans implant, qui peut être réalisée en ambulatoire ou en hospitalisation. Il utilise une énergie de radiofréquence ciblée pour empêcher le nerf basivertébral de transmettre les signaux de douleur au cerveau, visant à améliorer la fonction et à fournir un soulagement durable.

« En offrant la BVNA aux médecins, nous fournissons pour la première fois en Europe l'accès à ce traitement unique pour les personnes souffrant de douleur vertébrale, » a déclaré Daniel Seifert, actionnaire et CEO désigné de New4med. « Notre objectif est de rendre cette option thérapeutique à forte croissance accessible à une large population de personnes souffrant de douleur chronique au bas du dos. »

« La révolutionnaire ablation du nerf basivertébral a un potentiel immense pour aider encore plus de personnes vivant avec des douleurs chroniques, » a déclaré le Prof. Robert Pflugmacher, Mechernich. « L'accès à cette forme de thérapie améliore maintenant de manière significative notre spectre de traitement dans le domaine de la gestion interventionnelle de la douleur chronique, » commente le Prof. Andreas Kurth, pionnier dans le traitement des métastases spinales avec la technologie RF.

« Nous continuerons d'investir dans le développement de notre infrastructure pour assurer l'accès au marché le plus large possible et répondre à la demande croissante pour ce traitement, » a expliqué Eric Schaber, actionnaire et consultant en stratégie. « Ce lancement est le début d'une série de nouvelles approches extrêmement innovantes qui ont la chance de révolutionner les options de traitement actuelles en chirurgie spinale, » ajoute Eric Schaber.

À propos de New4med

New4med GmbH est une entreprise allemande de technologie médicale spécialisée dans le développement et la distribution de produits et procédures innovants en chirurgie spinale. La gamme de produits vise à traiter les douleurs chroniques de la colonne vertébrale, améliorant de manière durable la qualité de vie des patients. L'équipe expérimentée de New4med est composée de professionnels de l'industrie de la technologie médicale qui apportent leur expertise et leur passion pour l'innovation au développement et à la distribution de leurs produits. New4med est fière d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes dans le monde entier.

Pour plus d'informations, consultez notre site Web à l'adresse suivante : www.new4med.com.

Contact

Daniel Seifert

[email protected]

+49 174 - 666 66 47

