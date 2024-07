New4med GmbH meldet erste Fälle der neuartigen Basivertebral-Nerv-Ablation (BVNA).

LADENBURG, Deutschland, 8. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die New4med GmbH, ein deutsches Startup-Unternehmen, das sich auf innovative Wirbelsäulenbehandlungen spezialisiert hat, gibt die erfolgreiche Markteinführung ihrer neuartigen Therapie der Basivertebral-Nerv-Ablation (BVNA) in Europa bekannt.

Basivertebralis Nerve Ablation (BVNA)

Die BVNA ist eine Behandlung für vertebrogene Schmerzen, eine Art von chronischen Kreuzschmerzen, die mit knöchernen Läsionen an den Wirbelendplatten einhergehen. Das in Europa zugelassene System ist ein minimalinvasives, implantatfreies Verfahren, das sowohl stationär als auch ambulant durchgeführt werden kann. Es nutzt gezielte Radiofrequenzenergie, um den Nervus basivertebralis an der Weiterleitung von Schmerzsignalen an das Gehirn zu hindern, mit dem Ziel, die Funktion zu verbessern und eine nachhaltige Schmerzlinderung zu erzielen.

"Indem wir die BVNA Ärzten anbieten, ermöglichen wir Menschen mit vertebrogenen Schmerzen in Europa erstmals den Zugang zu dieser einzigartigen Behandlung", sagt Daniel Seifert, Gesellschafter und designierter CEO von New4med. "Unser Ziel ist es, diese wachstumsstarke Therapieoption einer breiten Bevölkerungsgruppe von Menschen mit chronischen Kreuzschmerzen zugänglich zu machen."

"Die revolutionäre Basivertebralisnerv-Ablation hat ein enormes Potenzial, noch mehr Menschen mit chronischen Schmerzen zu helfen", sagt Prof. Robert Pflugmacher, Mechernich. "Der Zugang zu dieser Therapieform erweitert nun unser Behandlungsspektrum im Bereich der interventionellen chronischen Schmerztherapie erheblich." kommentiert Prof. Andreas Kurth, ein Pionier in der Behandlung von Wirbelsäulenmetastasen mit RF-Technologie.

"Wir werden weiter in den Ausbau unserer Infrastruktur investieren, um einen möglichst breiten Marktzugang zu gewährleisten und die wachsende Nachfrage nach dieser Behandlung zu befriedigen", erklärt Eric Schaber, Gesellschafter und Strategieberater. "Diese Markteinführung ist der Beginn einer Reihe neuer, einzigartiger und äußerst innovativer Ansätze, die die Chance haben, die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten in der Wirbelsäulenchirurgie zu revolutionieren", ergänzt Eric Schaber.

Über New4med

Die New4med GmbH ist ein deutsches Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von innovativen Produkten und Verfahren in der Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert hat. Ziel der Produktpalette ist es, chronische Rückenschmerzen an der Wirbelsäule zu behandeln und die Lebensqualität der Patienten nachhaltig zu verbessern. Das erfahrene Team von New4med besteht aus Fachleuten aus der Medizintechnikbranche, die ihr Know-how und ihre Leidenschaft für Innovationen in die Entwicklung und den Vertrieb der Produkte einbringen. New4med ist stolz darauf, die Lebensqualität von Millionen von Menschen weltweit zu verbessern.

