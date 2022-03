Newfold Digital, soutenu par Clearlake et Siris, étend ses solutions de commerce électronique avec l'acquisition de YITH

YITH aide ses clients à développer des vitrines numériques à l'échelle mondiale en tant que l'un des plus grands fournisseurs de plugins WooCommerce

JACKSONVILLE, Floride, 17 mars 2022 /PRNewswire/ -- Newfold Digital, un fournisseur de technologie web et de commerce de premier plan soutenu par Clearlake Capital Group, L.P. (avec ses sociétés affiliées, « Clearlake ») et Siris Capital Group, LLC (avec ses sociétés affiliées, « Siris »), a acquis YITH, l'un des plus grands vendeurs et développeurs indépendants de plugins et de thèmes WooCommerce pour WordPress, un système de gestion de contenu gratuit et open-source. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Avec près de 2,3 millions d'installations actives et plus de 100 plugins qui répondent de manière experte à la plupart des besoins de commerce électronique, YITH permet aux clients de créer et de développer des boutiques WooCommerce en ligne. WooCommerce est le logiciel de commerce électronique open-source numéro un dans le monde, alimentant 22 % du million de sites de commerce électronique les plus importants dans le monde.

« Pour les entreprises du monde entier, le commerce électronique est devenu une nécessité pour être compétitif sur le marché d'aujourd'hui. Nos près de 7 millions de clients n'ont pas seulement besoin d'une vitrine en ligne, mais aussi de fonctionnalités avancées pour soutenir leurs niches spécifiques, de la fonctionnalité avancée de catalogue de produits aux solutions de cartes-cadeaux, a déclaré Sharon Rowlands, PDG de Newfold Digital. « L'impressionnante bibliothèque de plugins WooCommerce fiables de YITH permettra d'accompagner nos clients dans leurs résolutions de commerce électronique en 2022. »

« Newfold Digital est un leader sur WordPress et WooCommerce, et nous sommes ravis de rejoindre leur entreprise en pleine croissance », a déclaré Nando Pappalardo, PDG de YITH. « Notre mission de soutien aux vendeurs en ligne à travers le monde se poursuivra sous la direction de Newfold et permettra d'apporter de nouvelles innovations pour répondre aux changements de comportement des consommateurs. Alors que YITH rejoint Newfold Digital, nous continuerons à maintenir la bibliothèque de plugins et à tenir notre promesse de fiabilité comme nous le faisons depuis des années. »

« YITH apporte une grande expertise en matière de commerce électronique, et nous sommes ravis d'accueillir l'équipe chez Newfold Digital », ont déclaré James Pade, partenaire chez Clearlake, et Tyler Sipprelle, directeur général chez Siris.

À propos de Newfold Digital

Newfold Digital est une entreprise leader dans le domaine des technologies web et du commerce, au service de près de 7 millions de clients dans le monde. Fondée en 2021 par la combinaison des fournisseurs de services Web Endurance Web Presence et Web.com Group, notre portefeuille de marques comprend : Bluehost, CrazyDomains, HostGator, Network Solutions, Register.com, Web.com et bien d'autres. Nous aidons les clients de toutes tailles à établir une présence numérique qui produit des résultats. Grâce à notre offre étendue de produits et à notre assistance personnalisée, nous sommes fiers de collaborer avec nos clients pour répondre à leurs besoins en matière de présence en ligne. Pour en savoir plus sur Newfold Digital, rendez-vous sur Newfold.com .

À propos de YITH

YITH est la première marketplace mondiale indépendante pour les plugins WooCommerce. Contrairement à d'autres marketplaces, YITH conçoit, développe, entretient et soutient sa bibliothèque de plus de 100 plugins WooCommerce gratuits et premium, garantissant une fiabilité année après année. Tous les plugins sont développés à l'aide d'un cadre propriétaire qui garantit une compatibilité à 100 % entre les plugins et les dernières technologies WordPress pour des fonctionnalités avancées dont les vendeurs en ligne ont besoin pour construire et développer leur activité. Pour en savoir plus sur YITH, rendez-vous sur Yithemes.com .

À propos de Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. est une société d'investissement fondée en 2006 qui exploite des entreprises intégrées à travers des stratégies de capital-investissement, de crédit et autres stratégies connexes. Se fondant sur une approche orientée vers différents secteurs, elle entend s'associer à des équipes d'encadrement expérimentées en offrant des capitaux patients à long terme à des entreprises qui peuvent tirer parti de l'approche d'amélioration opérationnelle de Clearlake, O.P.S.® Les principaux secteurs ciblés par la société sont la technologie, l'industrie et la grande consommation. Clearlake compte actuellement plus de 60 milliards de dollars en actifs sous son contrôle, et ses principaux responsables de l'investissement ont dirigé ou co-dirigé plus de 300 investissements. La société a des bureaux à Santa Monica et à Dallas. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.clearlake.com et sur Twitter @Clearlake .

À propos de Siris

Siris est une société de capital-investissement de premier plan qui investit principalement dans des entreprises de technologie et de télécommunications bien établis offrant des produits et des services essentiels à la mission de l'entreprise et confrontées à des changements industriels ou à d'autres transitions importantes. Le développement de la recherche exclusive de Siris pour identifier les opportunités et sa collaboration étendue avec ses partenaires exécutifs et ses conseillers font partie intégrante de son approche. Les partenaires et conseillers exécutifs de Siris sont des cadres supérieurs expérimentés qui participent activement aux principaux aspects du cycle de vie des transactions afin d'aider à identifier les opportunités et à générer une valeur stratégique et opérationnelle. Siris est basée à New York, dans la Silicon Valley et à West Palm Beach, et a levé près de 6 milliards de dollars en engagements de capitaux cumulés. www.siris.com .

