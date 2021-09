Newmark Global Corporate Services stevent met internationaal leiderschapsteam af op wereldwijde groei

Newmark's strategie om superieure corporate-serviceoplossingen te creëren wordt voortgezet met internationale recrutering van CRE-veteranen, elk met expertise in het omvormen van vastgoedportefeuilles van klanten om de bedrijfsprestaties te versnellen

NEW YORK, 24 september 2021 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc., kondigt vanuit zijn hoofdkantoor in de VS de uitbreiding aan van zijn Global Corporate Services onder leiding van een zeer ervaren internationaal leiderschapsteam. Deze uitbreiding is onderdeel van de bredere strategie van het bedrijf om ongeëvenaarde vastgoedoplossingen te bieden aan klanten in belangrijke regio's over de hele wereld.

De groep Global Corporate Services (GCS) van Newmark heeft een intensieve groeiperiode doorgemaakt. In 2021 heeft GCS meer dan een dozijn nieuwe senior experts ingeschakeld, waaronder Chief Executive Officer Richard Bertasi in New York City en alleen al in de eerste helft van dit jaar werden 231 nieuwe zakelijke opdrachten van 195 discrete klanten binnengehaald. Newmark investeert nu in zijn wereldwijde expansie via recrutering en overnames om zo zijn internationale aanwezigheid te benadrukken, onder meer door de recente overname van Knotel, een mondiale aanbieder van flexibele werkruimte.

De groei van Newmark GCS versterkt de serie diensten die dynamische bedrijven steeds vaker nodig hebben, waaronder wereldwijde en regionale portfoliostrategieën; lease-administratie; projectbeheer; faciliteitenbeheer; strategieën voor de werkplek; ontwikkeling van menselijke ervaring en cultuur; nieuwe technologische oplossingen; en veiligheids- en welzijnsprogramma's, met name in reactie op de COVID-19-crisis.

Bertasi wordt in het GCS-leiderschapsteam versterkt door vijf topveteranen op het gebied van commercieel vastgoed, die stuk voor stuk uitgebreide expertise meebrengen, opgedaan in de voorhoede van het bedrijfsvastgoed, op de markten van de VS, Europa en Azië-Pacific:

Michael Runicles: Chief Operating Officer, Global Corporate Services, gevestigd in Singapore

Runicles is gespecialiseerd in complexe mondiale samenwerkingsverbanden en heeft samengewerkt met 's werelds meest toonaangevende bedrijven in 105 landen om zakelijke oplossingen te creëren en nieuwe technologieën, producten en diensten te implementeren. Hij treedt toe tot Newmark GCS als COO, na een leidende rol bij CBRE Global Workplace Solutions, waar hij 15 jaar in de raad van bestuur van het bedrijf zat, kortgeleden als COO Asia Pacific, waar hij leiding gaf aan de activiteiten vastgoedadvies, projectmanagement en facilitymanagement. Eerder lanceerde Runicles de eerste wereldwijde markteenheid van Johnson Controls voor de technologische en industriële sectoren.

Luis Morejon: Global Lead Facilities Management, Global Corporate Services, gevestigd in Californië, VS.

Morejon zal leiding geven aan de faciliteitenbeheerdiensten van Newmark GCS, waar zijn ruim 18 jaar aan internationale ervaring als senior executive in bedrijfsvastgoed en faciliteitenbeheer in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika goed van pas zal komen. In zijn functies bij Bank of the West-BNP Paribas en Deutsche Bank Corporate Real Estate and Services (CRES) heeft Morejon miljoenen dollars aan kostenefficiëntie gegenereerd, door portefeuilleoptimalisatie-initiatieven voor retail- en bedrijfsvastgoed.

Amy O'Brien, Senior HR Business Partner, Global Corporate Services, gevestigd in North Carolina, VS.

O'Brien komt Newmark GCS versterken als Senior HR Business Partner om de mensen van GCS te helpen de activiteiten te globaliseren. Eerder bekleedde zij nationale en regionale leidinggevende functies bij JLL, waaronder die van vicepresident van sourcing en partnerschappen, waar zij de programmaleiding had over alle sourcing en partnerschappen, evenals groeidoelstellingen voor een e-commerce platform. O'Brien bekleedde ook regionale leidinggevende functies voor inkoop en sourcing en was verantwoordelijk voor het werven, inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers.

Hannah Fisch, Senior Director Operations, Global Corporate Services, gevestigd in New York, VS.

Fisch, een doorgewinterde operationeel leider, wordt Senior Director Operations bij Newmark GCS en als softwareproducteigenaar voor wereldwijde flexibele werkruimteopties. Met meer dan tien jaar ervaring in verschillende sectoren en internationale organisaties is ze bedreven in het ontwikkelen en opschalen van processen, het gebruiken van gegevens om strategische besluitvorming te informeren, evenals het op de markt brengen van producten. Fisch is meertalig en heeft bewezen culturele inzichten om GCS te ondersteunen, haar wereldwijde activiteiten uit te breiden.

Chris Van Hoeymissen, uitvoerend algemeen directeur van, GCS Corporate Development, gevestigd in Brussel, België

Van Hoeymissen wordt uitvoerend algemeen directeur, GCS Corporate Development, nadat hij al senior managementfuncties tijdens belangrijke overgangsperioden bekleedde bij Morgan Stanley, Cushman and Wakefield, en Deutsche Bank. Gedurende meer dan twee decennia heeft hij gewerkt aan het leveren van operationele efficiency en complexe veranderingsprogramma's, waaronder zijn bestuur van het globale outsourcingproces bij Deutsche Bank.

Andere recente toevoegingen aan het GCS leadership team zijn Garrett Cannon, co-hoofd van Informatie en Technologie, eerder hoofd onroerend goed en vermogensbeheer bij Bridgewater Associates, evenals Nicole Holder, controller cliëntendiensten, in die functie leidinggevende van Client Finance & Accounting, een bewezen expert in onroerend goed en investeringsmanagement. Holder leidde de structuur en operationalisering van de internationale juridische entiteiten voor Newmark en was daarvoor controller bij BloombergSen. Daarnaast heeft GCS in de afgelopen maanden senior medewerkers en veteranen uit de sector aangetrokken: Marisa Austin, Jessica Baldassare, Tania Chaplin, Jack Conway, Will Epperson, Michael Hall, Daniel Leonardi, Jason Linn en Gus Poulopoulos om deskundig talent op het gebied van operaties, inkoop en communicatie te versterken.

"Onze gedifferentieerde strategie betekent dat we oplossingen ontwerpen voor elke individuele klant. Bovendien zet Newmark onbeperkt in op het investeren in superieure diensten op een wereldwijde schaal", aldus CEO van Newmark GCS Rick Bertasi. "Wij zijn bezig een team van wereldklasse samen te stellen met de vaardigheden, ervaring en capaciteiten om klanten te helpen vastgoedportefeuilles en flexruimte te transformeren, om op de door hen gekozen markten te concurreren. Vooral nu bedrijven nadenken over hun strategieën voor hoofdkantoren, satellietkantoren en kantoren op afstand, vraagt de markt om ons vermogen om veelzijdig advies te geven over steeds complexere zakelijke uitdagingen, van strategie en werkplekontwerp tot de inzetbaarheid van het personeel."

