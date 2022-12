Newsweek nombra a Health Net entre los Mejores lugares de trabajo de los Estados Unidos en 2023 por diversidad

La compañía también se clasificó #1 como el mejor proveedor de servicio al cliente entre los planes de seguro médico por segundo año consecutivo.

SACRAMENTO, California, 19 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Health Net fue nombrada por Newsweek en el ranking anual de los Mejores lugares de trabajo de los Estados Unidos por diversidad 2023 ("America's Greatest Workplaces 2023 for Diversity"). El ranking calificó a 1,000 empresas en los Estados Unidos que, según los empleados, respetan y valoran la diversidad en su fuerza laboral. Este año, Newsweek llevó a cabo entrevistas y encuestas durante un período de intenso escrutinio y diálogo sobre cómo las organizaciones pueden fomentar mejor la diversidad, la equidad y la inclusión en el lugar de trabajo.

Health Net también fue nombrada uno de los mejores proveedores de servicio al cliente, ocupando el primer lugar por el Mejor servicio al cliente de los Estados Unidos 2023 ("America's Best Customer Service 2023") entre los planes de seguro médico.

"Estos premios y distinciones demuestran nuestro compromiso con la creación de un lugar de trabajo diverso y equitativo que ofrezca los mejores beneficios de su clase a nuestros miembros", comentó Brian Ternan, presidente y director ejecutivo de Health Net. "Nos enorgullece ser reconocidos por crear un entorno en el que todos los empleados se sientan respetados y valorados".

Las puntuaciones se basan en un estudio a gran escala para empleados, en cooperación con Plant-A Insights Group, que revisó los datos disponibles públicamente, entrevistas con profesionales de recursos humanos y una encuesta anónima en línea realizada a un grupo diverso de empleados. Los encuestados respondieron preguntas sobre la cultura corporativa, el entorno laboral y otros temas tanto en sus propias empresas como en otras con las que estaban familiarizados.

"La mayoría de las empresas hablan mucho sobre la diversidad estos días. Es común escuchar a empleadores enfatizar sus esfuerzos para reclutar y promover a personas de diferentes edades, razas, géneros, sexualidad y capacidades", señaló Nancy Cooper, editora en jefe global de Newsweek en Newsweek.com. "Está bien documentado que los lugares de trabajo que cuentan con personas con diferentes visiones del mundo son más creativos, más innovadores y, en general, toman mejores decisiones".

Health Net está comprometida a crear un entorno inclusivo y respetuoso para todos los empleados. Para mejorar aún más su cultura de inclusión laboral, la compañía ha cultivado grupos de inclusión de empleados (EIG) en toda la empresa. Abiertos a todos los empleados de Health Net, los EIG son grupos voluntarios dirigidos por empleados que celebran la diversidad y se enfocan en la comunidad LGBTQIA+, las mujeres y los orígenes multiculturales. Estos grupos organizan debates y eventos que ofrecen oportunidades de desarrollo profesional y de liderazgo, contribuyen a iniciativas de compromiso comunitario y apoyan la innovación empresarial y las mejores prácticas.

Acerca de Health Net:

En Health Net creemos que cada persona merece una red de seguridad para su salud, independientemente de su edad, ingresos, situación laboral o estado actual de salud. Fundada en California hace más de 40 años, nos dedicamos a transformar la salud de nuestra comunidad, una persona a la vez. En la actualidad, los 2,600 empleados y 90,000 proveedores de la red de Health Net prestan servicios a tres millones de miembros. Eso es cerca de 1 de cada 12 californianos. Ofrecemos planes de salud para individuos, familias, empresas de todos los tamaños y personas que califican para Medi-Cal o Medicare. Esto es cobertura médica para cada etapa de la vida (Coverage for Every Stage of Life™). Health Net también ofrece acceso a programas de abuso de sustancias, servicios de salud conductual, programas de asistencia a empleados y productos de atención médica administrada relacionados con medicamentos con prescripción. Ofrecemos estos planes y servicios de salud a través de Health Net, LLC y sus subsidiarias: Health Net of California, Inc., Health Net Life Insurance Company y Health Net Community Solutions, Inc. Estas entidades son subsidiarias de propiedad absoluta de Centene Corporation (NYSE: CNC), una compañía Fortune 25 que ofrece productos asequibles y de alta calidad a casi 1 de cada 15 personas en todo el país. Para obtener más información, visite www.HealthNet.com.

