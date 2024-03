Next In Natural expandiert mit neuer M&A-Abteilung; Ted Tieken wird Chief Future Officer

BROOKLYN, New York, 6. März 2024 /PRNewswire/ -- Next In Natural, das Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Operationen für aufstrebende Biolebensmittel- und -getränkeunternehmen spezialisiert hat, freut sich, die Erweiterung einer neuen M&A-Abteilung und die Ernennung von Ted Tieken zum Chief Future Officer an der Spitze des Unternehmens bekannt zu geben.

Jeff Lichtenstein, Gründer und CEO, teilt seine Begeisterung: "Das organische Wachstum von Next In Natural ist ein Beweis für die Qualität unseres Teams und unserer Produkte. Mit Ted Tieken und seiner Erfahrung als Betreiber und Skalierer von "Better-for-You"-Konsumgütern (CPG) sind wir in der Lage, unser Portfolio im Zuge unseres Wachstums strategisch zu erweitern.

In seiner Rolle als Chief Future Officer wird Tieken für die Identifizierung und Bewertung von Unternehmen verantwortlich sein, die unter das Dach von Next in Natural gebracht werden sollen. Ideale Kandidaten haben einen Umsatz von $5 - $50 Mio., vorzugsweise im Bereich Getränke und salzige Snacks, mit Gründern, die sich an einem Wendepunkt befinden. Diese Kandidaten haben in der Regel ein bewährtes Produkt, benötigen aber Unterstützung bei der Umgestaltung oder Skalierung ihres Geschäfts. "Hier kommt Next in Natural ins Spiel", sagt Lichtenstein. "Unser einzigartiges Betriebsmodell ermöglicht es Gründern, das zu tun, was sie am besten können, während wir den Rest erledigen.

Neben der Identifizierung und Bewertung neuer Unternehmen wird Tieken auch die erste Kapitalerhöhung von Next in Natural leiten, das Engagement des Unternehmens im Bereich Forschung und Entwicklung unterstützen und das Wachstum der Portfoliounternehmen des Unternehmens operativ begleiten.

Bevor er zu Next in Natural kam, war Tieken zehn Jahre lang als Gründer und CEO von Keto and Co tätig, einem Anbieter von kohlenhydratarmen Snacks, Backmischungen und trinkfertigen Mahlzeitenshakes. Er war ein anerkannter Analyst bei der Beratungsfirma McKinsey and Co. und hat einen Abschluss in Sozialwissenschaften vom Harvard College.

Tieken sagt: "Die Plattform von Next In Natural ermöglicht es CPG-Gründern, sich in einem innovationsorientierten Umfeld zu entfalten, unterstützt von einem erfahrenen Team, das bereits erfolgreich ikonische Marken eingeführt und skaliert hat. Unser Team verfügt über die einzigartige Fähigkeit, nicht nur die nächste Generation von Natur- und Bioprodukten zu finden, sondern auch Unternehmen schnell zu einer nachhaltigen Entwicklung zu führen und dann geschickt zu skalieren. Wir freuen uns darauf, mit den richtigen Gründern und strategischen Partnern zusammenzuarbeiten, um unsere Mission, die Welt zu einem besseren Ort zum Essen und Trinken zu machen, weiter voranzutreiben."

Über Next in Natural:

Next In Natural mit Sitz in Brooklyn, New York, investiert in aufstrebende natürliche CPG-Unternehmen mit Schwerpunkt auf nachhaltiger und regenerativer Landwirtschaft und betreibt diese. CEO Jeff Lichtenstein verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Kategorie der natürlichen Konsumgüter und hat unter anderem als Gründer und CEO von Gourmet Guru, das später von UNFI übernommen wurde, Unternehmen wie Chobani, Stumptown und Hu auf den Weg gebracht und erweitert.

