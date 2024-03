Next In Natural se développe avec une nouvelle division M&A; Ted Tieken nommé Chief Future Officer

BROOKLYN, N.Y., le 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Next In Natural, la société spécialisée dans les opérations sur mesure pour les entreprises émergentes d'aliments et de boissons biologiques, est heureux d'annoncer l'expansion d'une nouvelle division M&A et la nomination de Ted Tieken en tant que Chief Future Officer à sa tête.

Le fondateur et PDG, Jeff Lichtenstein, partage son enthousiasme en déclarant : « La croissance organique de Next In Natural témoigne de la qualité de notre équipe et de nos produits. L'ajout de Ted Tieken, grâce à son expérience en tant que propriétaire-exploitant et évaluateur de biens de consommation emballés (CPG) meilleurs pour vous, nous permet d'élargir notre portefeuille de façon plus stratégique à mesure que nous grandissons. »

Dans son rôle de Chief Future Officer, Tieken sera chargé d'identifier et d'évaluer les entreprises à intégrer dans le cadre de Next in Natural. Les candidats idéaux sont $5 - $50M de revenu, de préférence dans l'espace de boisson et de casse-croûte salé, avec des fondateurs à un point d'inflexion. Ces candidats ont généralement un produit éprouvé, mais ont besoin de soutien pour la réingénierie ou la croissance de leur entreprise. "C'est là qu'intervient Next in Natural", explique Lichtenstein. "Notre modèle opérationnel unique permet aux fondateurs de faire ce qu'ils font le mieux pendant que nous nous occupons du reste."

En plus de se concentrer sur l'identification et l'évaluation de nouvelles sociétés, Tieken sera également le fer de lance de la levée de fonds inaugurale de Next in Natural, soutiendra l'engagement de la société en matière de R&D et fournira des conseils opérationnels pour accélérer la croissance des sociétés du portefeuille de la société.

Avant de rejoindre Next in Natural, Tieken a été pendant dix ans fondateur et PDG de Keto and Co, un fournisseur de collations à faible teneur en glucides, de mélanges de cuisson et de shakes prêts à boire. Il a été un analyste acclamé au cabinet de conseil McKinsey and Co, et détient un diplôme en études sociales du Harvard College.

Tieken déclare : « La plateforme de Next In Natural permet aux fondateurs de CPG de prospérer dans un environnement axé sur l'innovation, soutenu par une équipe expérimentée qui a lancé et développé avec succès des marques emblématiques. Notre équipe a une capacité unique à non seulement trouver ce qui est la prochaine étape dans le naturel et le bio, mais à amener les entreprises à un endroit durable rapidement et à une échelle habile. Nous sommes impatients de collaborer avec les bons fondateurs et partenaires stratégiques pour nous aider à poursuivre notre mission qui consiste à faire du monde un meilleur endroit où manger et boire, de façon biologique. »

À propos de Next in Natural :

Next In Natural, basée à Brooklyn, dans l'État de New York, investit dans et exploite des entreprises émergentes de GPC naturelles axées sur l'agriculture durable et régénérative. Le PDG Jeff Lichtenstein possède une vaste expérience dans la catégorie CPG naturelle, notamment en aidant à lancer et à développer des entreprises telles que Chobani, Stumptown et Hu, entre autres, en tant que fondateur et PDG de Gourmet Guru, plus tard acquis par UNFI.

Pour en savoir plus :

Courriel : [email protected]

Site Web : www.NextInNatural.com