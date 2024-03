Next Level Aviation® nombra a Rick Stine miembro de su junta directiva

DANIA BEACH, Fla., 26 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), un distribuidor líder de materiales útiles usados (USM), se complace en anunciar la incorporación de Frederick J. "Rick" Stine como la última incorporación a su junta directiva. Con una distinguida carrera que abarca cuatro décadas, Stine aporta una gran experiencia en ingeniería y liderazgo aeroespacial, en particular habiendo liderado un equipo industrial que trabaja con la NASA y desempeñando funciones fundamentales en empresas líderes de la industria como GE, HEICO y, más recientemente, StandardAero, donde ocupó el cargo de director general de su división de Componentes, Heli y Accesorios. Como director, Stine colaborará estrechamente con la alta dirección y la junta directiva para ayudar a dar forma y ejecutar las iniciativas de crecimiento estratégico de Next Level Aviation®.

El presidente y consejero delegado, Jack Gordon, expresó su entusiasmo por el nombramiento de Stine y destacó su amplia trayectoria en el impulso de un crecimiento sustancial dentro del sector del mercado de repuestos para la aviación comercial. "He tenido el privilegio de presenciar el talento de ingeniería y la destreza ejecutiva de Rick Stine a lo largo de mi carrera en la aviación comercial", afirmó Gordon. "El equipo directivo superior y la junta directiva están entusiasmados de trabajar con Rick y aprovechar su experiencia en el mercado de repuestos de aviación comercial para expandir la presencia global de Next Level Aviation en los próximos años".

El nuevo director de Next Level Aviation®, Rick Stine, comentó: "Estoy encantado de unirme a la junta directiva de Next Level Aviation®. Espero colaborar con el equipo de NLA para impulsar el crecimiento estratégico y la innovación en la industria global de posventa de aviación".

Acerca de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® es un proveedor acreditado por ASA-100 y que cumple con la Circular de asesoramiento de la FAA 00-56B que almacena material útil usado (USM) para aviones comerciales/motores a reacción para todas las plataformas de aviones Boeing y Airbus y motores a reacción asociados. Next Level se centra específicamente en almacenar repuestos para las familias de aviones Boeing 737 y Airbus A320 y sus motores a reacción asociados, que actualmente representan alrededor del 70% de la flota comercial mundial.

Fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer y Matt Dreyer, Next Level Aviation® se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de material reparable usado para motores a reacción y aviones comerciales.

Para obtener más información, póngase en contacto con Jack Gordon ( [email protected] ).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2367834/Next_Level_Aviation_Rick_Stine_Headshot.jpg