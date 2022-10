NFP rachète la société de courtage britannique Bentley Insurance Services

Ce rachat octroie à NFP une expertise en matière d'assurance commerciale et personnelle complexes au Royaume-Uni

NEW YORK et LONDRES, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- NFP , courtier immobilier et assureur, conseiller en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en plans de retraite de premier plan, a annoncé aujourd'hui le rachat de Mason James Insurance Services Limited (dénomination sociale Bentley Insurance Services), l'un des plus grands courtiers du Staffordshire. Bentley fournit des solutions complexes d'assurance commerciale et personnelle depuis 1922. Mike Rostron, directeur général de Bentley, rejoindra l'équipe de direction d'assurance commerciale de NFP au Royaume-Uni et continuera de stimuler la croissance de l'entreprise dans le Staffordshire et ailleurs.

« Bentley Insurance Services est présent depuis longtemps dans le Staffordshire ; la société jouit d'une excellente réputation, d'une direction solide et d'une confiance bien méritée dans la région, qui en font le partenaire idéal pour NFP, a déclaré John Paul Allcock, directeur général des activités de NFP au Royaume-Uni et en Irlande. Nous sommes fiers d'accueillir Bentley, un courtier qui incarne notre philosophie, au sein de notre groupe mondial en pleine croissance. »

Cette acquisition est alignée sur la stratégie de croissance de NFP et permet d'introduire un nouveau courtier respecté et axé sur les services aux activités de NFP au Royaume-Uni. Avec cet accord, NFP élargit sa liste d'excellents courtiers et poursuit son engagement à apporter des solutions de gestion des risques sur mesure à un nombre croissant d'entreprises et de particuliers à travers le Royaume-Uni.

« Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles pour les organisations et pour les consommateurs, et leurs besoins en assurance ont évolué, a déclaré John Paul Allcock. Ce partenariat nous permet d'offrir aux entreprises des Midlands des services qui répondent plus efficacement aux défis auxquels nos clients font face aujourd'hui. »

Bentley maintiendra sa présence locale dans le Staffordshire, et tous les clients actuels de Bentley continueront d'être conseillés et pris en charge par leur courtier actuel comme ils l'ont toujours été. Grâce à NFP, les clients disposeront également d'un accès complet à des produits améliorés et à une gamme plus large de solutions conçues pour leurs besoins particuliers.

« Nous sommes heureux de rejoindre la famille NFP et de travailler avec des collègues qui partagent notre engagement à offrir des solutions axées sur les clients et à maintenir une culture de travail axée sur les individus, a déclaré Mike Rostron. Il s'agit d'une opportunité incroyable qui permet également à nos clients d'accéder au vaste réseau intégré de solutions d'assurance, d'avantages sociaux, de gestion de patrimoine et de retraite de NFP. »

À propos de NFP

NFP est un courtier immobilier et assureur, conseiller en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en plans de retraite de premier plan qui fournit des solutions favorisant la réussite des clients grâce à l'expertise de plus de 7 000 employés à l'échelle mondiale, des investissements dans des technologies innovantes, et des relations durables avec les assureurs, les fournisseurs et les institutions financières les plus réputés. NFP est la 9e meilleure entreprise où travailler pour les grands employeurs du domaine de l'assurance, le 7e plus grand courtier privé, le 5e courtier en avantages sociaux du point de vue du chiffre d'affaires international et le 13e plus important courtier américain (tous les classements proviennent de Business Insurance).

Rendez-vous sur NFP pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

À propos de Bentley Insurance Services

Bentley Insurance Services est l'un des plus grands intermédiaires d'assurance indépendants du Staffordshire et propose des assurances personnelles et commerciales depuis 1922.

Nous sommes spécialisés dans les solutions sur mesure d'assurances automobile privées (y compris pour les véhicules puissants et les véhicules de luxe), d'assurance habitation, d'assurance commerciale, d'assurance industrielle, d'assurance pour les travailleurs indépendants et de responsabilité civile.

