NFT adota 1.200 árvores: campanha de carbono zero da Shanghai Electric termina com sucesso

25 de outubro de 2022

A campanha incentivou o público a caminhar, em vez de dirigir e, ao fazê-lo, ajudar a tornar possível um futuro de baixo carbono. Cada dois mil passos dados por um participante representava um dos projetos de carbono zero da empresa, acendendo uma luz em uma placa designada. Cada vez que uma das luzes se acendia, era realizado um sorteio e um participante recebia um prêmio de cortesia.

A Shanghai Electric plantou 1.200 árvores com os participantes por meio da campanha Go! 0 Carbon Walker. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Outro destaque da campanha foi que os primeiros 1.200 participantes que completaram 20 mil passos durante o evento se dirigirão à Shanghai Electric em Yan'an, uma cidade da província de Shaanxi, na China. Lá, testemunharão o valor da iniciativa ambiental on-line quando plantarem a exclusiva Árvore de Carbono Zero, como uma oportunidade genuína de participar de práticas de baixo carbono.

Como uma parte inseparável do que significa aderir aos princípios de ESG, os esforços no setor público são fundamentais para o progresso social, com um impacto amplo e profundo na natureza e na sociedade.

Respondendo à missão do governo chinês de atingir o pico de carbono até 2030 e a neutralidade de carbono até 2060 (conhecida como objetivos duplos de carbono 30-60), a Shanghai Electric intensificou a robustez de seus próprios negócios por meio de uma série de melhores práticas e fortes recursos.

Nos setores de energia e manufatura, as duas áreas mais responsáveis pelo consumo de energia do país, a Shanghai Electric vem desenvolvendo novos sistemas de energia abrangentes e uma solução completa para parques industriais futuristas com zero emissões de carbono, em um movimento para assumir a liderança na ajuda ao governo da China de atingir suas metas de descarbonização.

Tornando a transição verde uma parte vital de sua missão, a Shanghai Electric já deu muitos passos para reduzir amplamente seu impacto tanto quanto possível sobre o ambiente ecológico. A usina de energia térmica de 700 MW e de energia solar fotovoltaica de 250 MW de 44 quilômetros quadrados da empresa em Dubai é, atualmente, o maior projeto térmico solar do mundo em termos de capacidade instalada, escala de investimento e armazenamento de energia de sal fundido.

Durante a construção da usina, a Shanghai Electric tornou a proteção ambiental uma prioridade fundamental, nomeando uma agência local profissional de bem-estar animal para realizar uma pesquisa no ambiente e organizar a transferência segura da fauna local, que incluía lagartos, camelos, antílopes e raposas vermelhas. O esforço também incluiu a transferência de mais de 200 árvores preciosas que cresciam no local há anos. O projeto de Dubai não só se tornou uma nova referência para a geração global de energia solar, sob a proteção da iniciativa Cinturão e Rota, mas também demonstrou as ações realizadas por empresas chinesas para proteger o meio ambiente e beneficiar a subsistência das pessoas durante seu envolvimento em projetos no exterior.

A empresa também estendeu sua iniciativa ecológica para o setor público. Em 2022, a Shanghai Electric e a Green Carbon Foundation realizaram um projeto ecológico de serviço público, em que 1.200 árvores foram plantadas na margem oeste do Rio Amarelo em Yan'an, uma cidade da província de Shaanxi, a fim de que se criasse uma floresta de baixo carbono para proteger o rio e também ajudar o país a cumprir os objetivos duplos de carbono 30-60 por meio de ações práticas. A Shanghai Electric assumiu o compromisso de preservar o planeta e defender ideias ecológicas em toda a empresa.

Em abril de 2021, a Shanghai Electric fez uma doação única de 700 mil yuans para apoiar um projeto de desenvolvimento econômico no distrito de Fengxian de Xangai, além de oferecer suporte de marketing à cidade de Zhuangxing, no distrito de Fengxian, para ajudar na venda de produtos com valor superior a 1,3204 milhão de yuans.

A empresa também participou da promoção da cooperação entre as regiões ocidental e oriental do país, bem como da revitalização de áreas rurais. Em 2021, o Shanghai Electric Power Generation Group, o Shanghai Mitsubishi Elevator e o Shanghai Electric Wind Power Group, três subsidiárias da Shanghai Electric, fizeram parceria com três vilarejos no condado de Fuyuan, Qujing, na província de Yunnan, pela qual cada uma das subsidiárias forneceu suporte a um dos vilarejos.

Ao longo de 2021, a Shanghai Electric forneceu 450 mil yuans em fundos de assistência para lidar com questões práticas identificadas, além de ter ajudado a resolver questões de logística, possibilitando que mais de 9,0516 milhões de yuans em produtos chegassem até as mãos dos consumidores. Essas ações estenderam-se ainda mais para ajudar a promover a revitalização de áreas rurais.

Em 2017, a Shanghai Electric começou a desenvolver o primeiro projeto de demonstração de tratamento de água distribuída rural no vilarejo de Huapiao, na cidade de Chenjia, no distrito de Chongming. Sem emitir nenhum odor ou ruído, a estação compacta de tratamento integrado de esgoto doméstico de dez metros quadrados, projetada especialmente para o distrito, foi capaz de tratar facilmente cerca de 30 toneladas de esgoto doméstico descartadas diariamente por mais de cem famílias de agricultores que vivem nas proximidades do vilarejo.

Em 2020, a Shanghai Electric montou um pacote que incluía seus exclusivos equipamentos de tratamento inteligente integrado de esgoto, instalações pré-fabricadas, tecnologias de tratamento de esgoto, técnicas de dragagem de rios e lagos, bem como inteligência digital e tecnologia de informação ecológica, a fim de desenvolver uma solução abrangente de gestão do ambiente hídrico em seu projeto PPP de tratamento de esgoto rural no condado de Huaiyuan, Bengbu, na província de Anhui.

