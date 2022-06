NFT Reality é impulsionado pelas soluções descentralizadas da Golem Network

ZUG, Suíça, 21 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Landlord Go é um jogo revolucionário de trading de imóveis com geolocalização e realidade aumentada que é o maior desse tipo no mundo. Todos os dias, ele permite que seis milhões de jogadores comprem, vendam ou até recebam aluguel de alguns dos monumentos e edifícios mais famosos do planeta, como a Torre Eiffel ou o Empire State Building. O Landlord Go transformou o cenário dos jogos, e um novo projeto está pronto para ser lançado: o NFT Reality, impulsionado pelas soluções descentralizadas da Golem Network. Agora, interagir com conteúdos de alta qualidade no Landlord Go gerará renda passiva para os proprietários dos NFTs Reality.