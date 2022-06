Reality NFT impulsado por soluciones descentralizadas de Golem Network

ZUG, Suiza, 20 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Landlord Go es un revolucionario juego de comercio de propiedades con geolocalización de realidad aumentada que es el mayor de su clase en el mundo. Cada día, permite que 6 millones de jugadores compren, vendan o incluso cobren el alquiler de algunos de los monumentos y edificios más reconocibles del planeta, como la Torre Eiffel o el Empire State Building. Landlord Go ha transformado el panorama de los juegos y un nuevo proyecto está a punto de ver la luz: Reality NFT, impulsado por las soluciones descentralizadas de Golem Network. Ahora, participar en el contenido premium de Landlord Go generará ingresos pasivos para los titulares de Reality NFT.