Reality NFT wird von den dezentralen Lösungen des Golem Network unterstützt

ZUG, Schweiz, 20. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Landlord Go ist ein revolutionäres Augmented-Reality-Geolocation-Immobilienhandelsspiel, das weltweit das größte seiner Art ist. Jeden Tag können 6 Millionen Spieler einige der bekanntesten Wahrzeichen und Gebäude der Welt, wie den Eiffelturm oder das Empire State Building, kaufen, verkaufen oder sogar Miete kassieren. Landlord Go hat die Spielelandschaft verändert und ein neues Projekt steht kurz vor der Veröffentlichung: Reality NFT, unterstützt durch die dezentralen Lösungen von Golem Network. Jetzt wird die Beschäftigung mit Premium-Inhalten auf Landlord Go passives Einkommen für Reality NFT-Inhaber generieren.