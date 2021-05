Niesamowita jakość zapewnia GWM POER dużą popularność i doskonałe wyniki sprzedażowe

BAODING, Chiny, 20 maja 2021 r. /PRNewswire/ -- GWM POER, hit sprzedażowy GWM w Chinach, został ostatnio wprowadzony na rynki całego świata, odnotowując rekordową sprzedaż w kwietniu. Według danych VFACTS udział GWM POER w łącznej miesięcznej sprzedaży w Australii i Nowej Zelandii wyniósł 3%, co stanowi wzrost o 50% m-m i plasuje ten model na 8. miejscu w rankingu ogólnym oraz na 1. miejscu pod względem sprzedaży chińskich pickupów w Australii. Co więcej, w Nowej Zelandii produkt GWM przebił się do pierwszej dziesiątki, odnotowując w kwietniu wzrost o 186% r-r.