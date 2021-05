POER da GWM ganha no boca a boca e em vendas com uma força impressionante do produto

A POER da GWM não só apresenta um grande crescimento de vendas no mercado como também ganhou muitos prêmios de mídia de renome em apenas alguns meses após seu lançamento. No prazo de um mês após ser lançada no Chile, a POER da GWM ganhou o prêmio mais importante do setor automotivo do país - "Melhor caminhonete do ano". Recentemente, a POER da GWM participou do processo anual de seleção de modelos da Autocar, uma mídia de referência na Austrália, e recebeu o prêmio de "Melhor modelo do ano" na categoria de caminhonetes, concorrendo com marcas internacionais de caminhonetes. A caminhonete obteve grande reconhecimento de muitos meios de comunicação da Austrália. Por exemplo, a Autocar elogiou a POER da GWM como a "primeira escolha de caminhonetes multifuncionais" com "incrível experiência de condução"; A Cars Guide enalteceu que "o desempenho da POER da GWM já superou o de produtos concorrentes de primeira linha"; A Carsales comparou a POER da GWM diretamente com a gigante do mercado, Ford Ranger, e destacou que "a POER da GWM é totalmente diferente de outras concorrentes chinesas e mudará completamente o padrão do mercado australiano de caminhonetes".