Niftify anuncia el lanzamiento y la alianza en los Estados Unidos con la plataforma de cadena de bloques Polygon

MAJURO, República de las Islas Marshall, 22 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Niftify Limited LLC, la plataforma NFT todo incluido, anunció que está ampliando sus operaciones con su lanzamiento en el mercado de los Estados Unidos. A partir del 4 de enero de 2022, las distribuciones de NFT de Niftify y las experiencias exclusivas de la comunidad estarán abiertas para los residentes de los Estados Unidos.

Niftify también anunció su alianza con Polygon, la solución de escalamiento de capa 2 para la cadena de bloques de Ethereum, para ofrecer los beneficios de capa 2 a sus creadores de NFT. A través de la capa 2, las transacciones se ejecutan en una cadena más escalable y luego se envían periódicamente como un punto de control a la cadena de bloques de Ethereum, lo que permite reducir los costos de transacción y aumentar las velocidades de transacción. Niftify también es uno de los proyectos confiables que explora el concepto de "lazy minting" (acuñación perezosa) o de acuñar un NFT sin tener que pagar las tarifas iniciales de la red.

Además de asociarse con Polygon, Niftify ha conformado una alianza con Bittrex Global, una de las plataformas comerciales de activos digitales de cadena de bloques más grandes del mundo para fomentar la innovación de Niftify para nuevos usuarios.

"En Niftify, vislumbramos un futuro en el que los creadores se conecten directamente con sus seguidores de todo el mundo. Queremos llevar el metaverso a las personas y hacerlo lo más accesible posible", afirmó Bruno Ver, cofundador y director ejecutivo de Niftify. "Expandirse a los Estados Unidos y mejorar la funcionalidad de la plataforma al reducir significativamente el costo de acuñar y realizar transacciones para nuestros creadores nos ayuda a hacer realidad nuestra visión y nuestros objetivos".

Niftify también anunció las siguientes distribuciones de NFT:

Distribución "Niftify Christmas", 25 de diciembre: a partir del día de Navidad, los usuarios tendrán acceso a la distribución "Niftify Christmas", una colección de 5.000 NFT únicos. Los usuarios podrán comprar, ofertar y vender esta colección de imágenes de avatares "Snowman" generadas por algoritmos para unirse a la familia "Snowman" y obtener acceso exclusivo a la comunidad Niftify.

vinculado al lanzamiento en los Estados Unidos, Niftify lanzará el segundo lote de "The Syndicate", la exclusiva colección NFT de la plataforma con el legendario rapero, compositor, actor y productor Ice-T. Este juego conmemorativo de 10.000 NFT fue creado en una colaboración entre Ice-T y Tommy the Animator. Al comprar estos NFT, los usuarios obtienen acceso al "S Lounge", un metaverso virtual en el que pueden sentarse con "Iceberg", el jefe de "The Syndicate", para tener una reunión interactiva sobre sus NFT y posiblemente desbloquear una pieza insignia.

vinculado al lanzamiento en los Estados Unidos, Niftify lanzará el segundo lote de "The Syndicate", la exclusiva colección NFT de la plataforma con el legendario rapero, compositor, actor y productor Ice-T. Este juego conmemorativo de 10.000 NFT fue creado en una colaboración entre Ice-T y Tommy the Animator. Al comprar estos NFT, los usuarios obtienen acceso al "S Lounge", un metaverso virtual en el que pueden sentarse con "Iceberg", el jefe de "The Syndicate", para tener una reunión interactiva sobre sus NFT y posiblemente desbloquear una pieza insignia. "Pink Slip", 16 de enero: Niftify distribuirá "Pink Slip", una serie de colecciones de NFT de automóviles personales de diferentes celebridades donde los NFT fueron escaneados por las propias celebridades. Los propietarios de estos NFT podrán hacer correr su coche NFT para ganar puntos y tarjetas de propiedad o "pink slips", lo que significa que si compiten en su coche contra otra persona y ganan, también se ganan el coche de su oponente. El primer lote contará con la participación de Tito Ortiz , miembro del Salón de la Fama del UFC con su Rolls-Royce Phantom.

Actualmente en versión beta, Niftify es una plataforma sencilla de usar que permite a las personas acuñar, comprar, vender y cambiar NFT. A diferencia de otras plataformas, a los creadores se les incentiva para que acuñen y vendan NFT para beneficiarse de las funcionalidades de los contratos inteligentes, y Niftify les ofrece la oportunidad de obtener regalías de todas las ventas futuras de sus NFT acuñados a través del protocolo de regalías de Ethereum. Los NFT en Niftify también se utilizan como prueba de propiedad y registro histórico, incluso para elementos físicos, así como prueba de autenticidad para activos digitales y físicos de valor.

Todas las distribuciones de NFT suceden a las 4:00 p. m., hora universal coordinada, en la fecha de liberación. Las distribuciones de NFT están abiertas a nivel mundial, con excepción de los residentes de los Estados Unidos, Canadá, China, Irán, Libia, Corea del Norte, Siria, Cuba, Afganistán y Crimea (como parte de Ucrania). A partir del 4 de enero de 2022, todas las distribuciones de NFT también estarán abiertas para los residentes de los Estados Unidos y Canadá.

Para obtener más información sobre Niftify, visite niftify.io.

Acerca de Niftify

Niftify™ tiene la misión de crear una comunidad fortalecida de entusiastas de los NFT: creadores, coleccionistas, comerciantes, jugadores y empresas que desean comprar, vender o intercambiar NFT. Con una plataforma todo incluido que permite a las personas crear, comprar, vender e intercambiar NFT, Niftify ofrece todos los beneficios de la cadena de bloques, sin la complejidad de tener una billetera u operar en criptomonedas. Niftify pretende de sacar de la infancia a los NFT y llevarlos al mundo real liberando su verdadero potencial.

Divulgación: Este anuncio no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos. Los valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos sin su registro o una exención de registro. Cualquier oferta pública de valores realizada en los Estados Unidos se hará por medio de un prospecto que se podrá obtener del emisor o el poseedor vendedor del valor, y que contará con información detallada acerca de la compañía y la dirección, así como los estados financieros. En la actualidad no se prevé ninguna oferta en los Estados Unidos.

FUENTE Niftify

