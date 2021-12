Niftify anuncia lançamento nos EUA e parceria com a plataforma de blockchain Polygon

Mercado de NFTs expande operações com lançamentos exclusivos de NFTs, incluindo nova coleção do Ice-T

MAJURO, República das Ilhas Marshall, 22 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Niftify Limited LLC, a plataforma de NFTs all-inclusive, anuncia que está expandindo as operações ao se lançar no mercado dos EUA. A partir de 4 de janeiro de 2022, os lançamentos e experiências comunitárias exclusivas de NFTs da Niftify estarão abertos aos residentes dos EUA.

A Niftify também anuncia sua parceria com a Polygon, a solução de escalonamento de segunda camada para a blockchain Ethereum para oferecer os benefícios da segunda camada aos seus criadores de NFTs. Por meio da segunda camada, as transações são realizadas em uma cadeia mais escalável e, em seguida, enviadas periodicamente como um ponto de verificação para a blockchain Ethereum, permitindo custos mais baixos de transação e maior velocidade de transação. A Niftify também é um dos projetos confiáveis que exploram o conceito de "cunhagem preguiçosa" ou cunhagem de um NFT sem ter que pagar taxas de rede antecipadas.

Além de fazer parceria com a Polygon, a Niftify firmou uma parceria com a Bittrex Global, uma das maiores plataformas de negociação de ativos digitais de blockchain do mundo, para promover a inovação da Niftify para novos usuários.

"Na Niftify, imaginamos um futuro onde os criadores se conectam diretamente com seus fãs em todo o mundo. Queremos levar o metaverso para as pessoas e torná-lo o mais acessível possível", disse Bruno Ver, cofundador e CEO da Niftify. "Expandir para os EUA e aprimorar a funcionalidade da plataforma, reduzindo significativamente o custo de cunhagem e transação para nossos criadores nos ajuda a tornar realidade nossa visão e metas".

A Niftify também anuncia os seguintes lançamentos de NFTs:

Lançamento do Niftify Christmas - 25 de dezembro: a partir do Natal, os usuários terão acesso ao lançamento do Niftify Christmas, uma coleção de 5.000 mil NFTs únicos. Os usuários poderão comprar, fazer lances e vender esta coleção de imagens dos Snowman Avatars geradas por algoritmo para se unir à família Snowman e obter acesso exclusivo à comunidade Niftify.

a partir do Natal, os usuários terão acesso ao lançamento do Niftify Christmas, uma coleção de 5.000 mil NFTs únicos. Os usuários poderão comprar, fazer lances e vender esta coleção de imagens dos Snowman Avatars geradas por algoritmo para se unir à família Snowman e obter acesso exclusivo à comunidade Niftify. The Syndicate com Ice-T - 4 de janeiro: vinculado ao lançamento dos EUA, a Niftify lançará o segundo lote do The Syndicate, a coleção de NFTs exclusiva da plataforma com o lendário rapper, compositor, ator e produtor Ice-T. Este conjunto comemorativo de 10.000 NFTs foi criado em colaboração entre Ice-T e Tommy the Animator. A compra desses NFTs dá aos usuários acesso ao S Lounge, um metaverso virtual onde você pode se sentar com o chefe do Syndicate, "Iceberg," para uma reunião interativa sobre seu NFT e potencialmente desbloquear uma peça exclusiva.

vinculado ao lançamento dos EUA, a Niftify lançará o segundo lote do The Syndicate, a coleção de NFTs exclusiva da plataforma com o lendário rapper, compositor, ator e produtor Ice-T. Este conjunto comemorativo de 10.000 NFTs foi criado em colaboração entre Ice-T e Tommy the Animator. A compra desses NFTs dá aos usuários acesso ao S Lounge, um metaverso virtual onde você pode se sentar com o chefe do Syndicate, "Iceberg," para uma reunião interativa sobre seu NFT e potencialmente desbloquear uma peça exclusiva. Pink slip - 16 de janeiro: A Niftify lançará o Pink Slip, uma série de coleções de NFTs dos carros pessoais das celebridades na qual os NFTs foram escaneados pelas próprias celebridades. Os proprietários desses NFTs poderão pilotar seu carro de NFT por pontos e "pink slips", o que significa que se competirem com seu carro contra outra pessoa e ganharem, também ganharão o carro do adversário. O primeiro lote contará com Tito Ortiz , do Hall da Fama do UFC, com seu Rolls-Royce Phantom.

Atualmente na versão beta, a Niftify é uma plataforma prática que permite que as pessoas cunhem, comprem, vendam e troquem NFTs. Diferentemente de outras plataformas, os criadores são incentivados a cunhar e vender NFTs para se beneficiarem da funcionalidade de contratos inteligentes. A Niftify lhes dá a oportunidade de ganhar royalties de todas as vendas futuras de seus NFTs cunhados, utilizando o protocolo de royalties da Ethereum. Os NFTs na Niftify também são utilizados como prova de propriedade e acompanhamento de histórico até mesmo para itens físicos, assim como prova de autenticidade para ativos digitais e físicos.

Todos os lançamentos de NFTs acontecem às 16 h. UTC na data de lançamento. Os lançamentos de NFT da Niftify estão abertos para pessoas do mundo todo, exceto para residentes dos EUA, Canadá, China, Irã, Líbia, Coreia do Norte, Síria, Cuba, Afeganistão e Crimeia (como parte da Ucrânia). A partir de 4 de janeiro de 2022, todos os lançamentos de NFTs também estarão abertos aos residentes dos EUA e do Canadá.

Para saber mais sobre a Niftify, acesse niftify.io.

Sobre a Niftify

A Niftify™ tem a missão de criar uma comunidade forte de entusiastas de NFT: criadores, colecionadores, negociadores, gamers e empresas que queiram comprar, vender ou trocar NFTs. Com uma plataforma all-inclusive que permite que as pessoas criem, comprem, vendam e troquem NFTs, a Niftify oferece todos os benefícios da blockchain, sem a complexidade de possuir uma carteira ou de realizar transações em criptomoedas. A Niftify pretende tirar os NFTs da infância para levá-los ao mundo real, revelando seu verdadeiro potencial.

