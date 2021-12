Niftify kondigt Amerikaanse lancering en samenwerking met Blockchain Platform Polygon aan

NFT Marketplace breidt activiteiten uit met exclusieve NFT-drops, inclusief nieuwe collectie van Ice-T

MAJURO, Republiek van de Marshalleilanden, 22 december 2021 /PRNewswire/ -- Niftify Limited LLC, het allesomvattende NFT-platform, kondigt aan haar activiteiten uit te breiden met lancering op de Amerikaanse markt. Vanaf 4 januari 2022 staan Niftify's NFT-drops en exclusieve community-ervaringen open voor inwoners van de VS.

Niftify kondigt ook zijn samenwerking aan met Polygon, de Layer 2-schaaloplossing voor de Ethereum-blockchain om de voordelen van Layer 2 aan zijn NFT-makers aan te bieden. Via Layer 2 worden transacties uitgevoerd op een meer schaalbare keten en vervolgens periodiek ingediend als controlepunt bij de Ethereum-blockchain, waardoor lagere transactiekosten en hogere transactiesnelheden mogelijk zijn. Niftify is ook een van de betrouwbare projecten die het concept van 'lazy minting' onderzoeken, het mijnen van een NFT zonder dat je vooraf netwerkkosten hoeft te betalen.

Naast de samenwerking met Polygon, is Niftify een samenwerking aangegaan met Bittrex Global, een van 's werelds grootste blockchain-platforms voor digitale activahandel, dit om de innovatie van Niftify voor nieuwe gebruikers te bevorderen.

"Bij Niftify stellen we ons een toekomst voor waarin makers rechtstreeks contact maken met hun fans over de hele wereld. We willen de metaverse naar de mensen brengen en op deze manier toegankelijkheid mogelijk maken", aldus Bruno Ver, medeoprichter en CEO van Niftify. "Door uit te breiden naar de VS en de platformfunctionaliteit te verbeteren door de kosten van het mijnen en transacties voor onze makers aanzienlijk te verlagen, kunnen we onze visie en doelen realiseren."

Niftify kondigt ook deze NFT-drops aan:

Niftify kerst Drop - 25 december: vanaf Kerstmis hebben gebruikers toegang tot de Niftify Christmas Drop, een verzameling van 5.000 unieke NFT's. Gebruikers kunnen deze verzameling algoritmisch gegenereerde afbeeldingen van Snowman Avatars kopen, erop bieden en verkopen om lid te worden van de Snowman Family en exclusieve toegang te krijgen tot de Niftify-community.

vanaf Kerstmis hebben gebruikers toegang tot de Niftify Christmas Drop, een verzameling van 5.000 unieke NFT's. Gebruikers kunnen deze verzameling algoritmisch gegenereerde afbeeldingen van Snowman Avatars kopen, erop bieden en verkopen om lid te worden van de Snowman Family en exclusieve toegang te krijgen tot de Niftify-community. The Syndicate met Ice-T - 4 januari: gebonden aan de lancering in de VS, zal Niftify de tweede batch van The Syndicate uitbrengen, de exclusieve NFT-collectie met legendarische rapper, songwriter, acteur en producer Ice-T. Deze herdenkingsset van 10.000 NFT's is gemaakt in samenwerking tussen Ice-T en Tommy the Animator. Door deze NFT's aan te schaffen, krijgen gebruikers toegang tot de S Lounge, een virtuele metaverse waar je naast de baas van het syndicaat kunt gaan zitten, 'Iceberg', voor een interactieve bijeenkomst over je NFT en wellicht een kenmerkend stuk kunt ontgrendelen.

gebonden aan de lancering in de VS, zal Niftify de tweede batch van The Syndicate uitbrengen, de exclusieve NFT-collectie met legendarische rapper, songwriter, acteur en producer Ice-T. Deze herdenkingsset van 10.000 NFT's is gemaakt in samenwerking tussen Ice-T en Tommy the Animator. Door deze NFT's aan te schaffen, krijgen gebruikers toegang tot de S Lounge, een virtuele metaverse waar je naast de baas van het syndicaat kunt gaan zitten, 'Iceberg', voor een interactieve bijeenkomst over je NFT en wellicht een kenmerkend stuk kunt ontgrendelen. Pink Slip - 16 januari: Niftify zal Pink Slip uitbrengen, een serie NFT-verzamelingen van persoonlijke auto's van beroemdheden, waarvan de NFT's door de beroemdheden zelf zijn gescand. Eigenaars van deze NFT's kunnen met hun NFT-auto racen voor punten en 'pink slips', wat betekent dat als ze met hun auto tegen iemand anders racen en winnen, ze ook de auto van hun tegenstander winnen. Hoofdrol in de eerste partij speelt UFC Hall of Famer, Tito Ortiz met zijn Rolls-Royce Phantom.

Niftify bevindt zich momenteel in de bèta-lanceringsfase en is een gebruiksvriendelijk platform waarmee mensen NFT's kunnen maken, kopen, verkopen en ruilen. In tegenstelling tot andere platforms worden makers gestimuleerd om NFT's te maken en verkopen om te profiteren van de functionaliteit van slimme contracten. Tevens biedt Niftify hen de mogelijkheid om royalty's te verdienen over alle toekomstige verkopen van hun geslagen NFT's door gebruik te maken van het Etherum-royaltyprotocol. NFT's op Niftify worden ook gebruikt als eigendomsbewijs en om de geschiedenis te volgen, zelfs van fysieke items, evenals als authenticiteitsbewijs van digitale en fysieke activa.

Alle NFT-drops vinden plaats om 16:00 uur UTC op de vrijgavedatum. De verkoop van Niftify NFT-drops is nu toegankelijk voor mensen over de hele wereld, met uitzondering van inwoners van de VS, Canada, China, Iran, Libië, Noord-Korea, Syrië, Cuba, Afghanistan en de Krim (als onderdeel van Oekraïne). Vanaf 4 januari 2022 zijn alle NFT-drops toegankelijk voor inwoners van de VS en Canada.

Ga voor meer informatie over Niftify naar niftify.io.

Over Niftify

Niftify™ heeft als missie het creëren van een sterke gemeenschap van NFT-enthousiastelingen: makers, verzamelaars, handelaren, gamers en bedrijven die NFT's willen kopen, verkopen of verhandelen. Met een alomvattend platform dat mensen in staat stelt NFT's te maken, kopen, verkopen en ruilen, biedt Niftify alle voordelen van de blockchain, zonder het complexe bezit van een wallet of handelen in crypto's. Niftify wil NFT's volwassen maken en de echte wereld binnenhalen door hun potentieel te ontsluiten.

Mediacontact: [email protected]

W: https://www.niftify.io/

T: https://twitter.com/Niftify_io

L: https://www.linkedin.com/company/niftify/

Mededeling: Deze aankondiging is geen aanbod voor het verkopen van effecten in de Verenigde Staten. Effecten mogen in de Verenigde Staten uitsluitend worden verkocht als er een registratie of uitzondering van registratie bestaat. Elke openbare aanbieding van effecten in de Verenigde Staten zal worden uitgevoerd door middel van een prospectus die wordt verstrekt door de uitgever of verkopende effectenhouder en die gedetailleerde informatie bevat over de onderneming en het management, alsmede financiële overzichten. Er wordt momenteel geen aanbod in de Verenigde Staten overwogen.

SOURCE Niftify