您或可有权从一项集体诉讼和解中获得赔偿

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Kroll Settlement Administration

Oct 24, 2024, 17:04 ET

-如果您的形象或声音于2017年9月30日至2024年11月22日期间在伊利诺伊州受到Lightricks应用程序分析，您或可有权从一项集体诉讼和解中获得赔偿

费城2024年10月24日 /美通社/ -- Kroll Settlement Administration就Lightricks生物识别数据和解事宜发布以下声明。

为什么我收到此通知?
针对Lightricks, Ltd.和Lightricks US, Inc.（“被告”）的集体诉讼，因其移动应用程序（Facetune、Photoleap、Videoleap和LTX Studio，即“Lightricks应用”） 涉嫌违反伊利诺伊州《生物识别信息隐私法》（BIPA，法律编号为740 ILCS 14/1等），现已达成和解。 该诉讼案件名为 King诉Lightricks, LTD和Lightricks US, Inc.，目前正在伊利诺伊州桑加蒙县第七司法巡回法院审理中。

法院授权发布此通知，因为您有权在法院决定是否给予“最终批准”之前，了解这项集体诉讼拟议和解（简称“和解”）及您的选择。 本通知总结了诉讼、拟议的和解以及您的合法权利。 

和解集体包括哪些人?
和解集体包括：在2017年9月30日至2024年11月22日（“集体诉讼期”）期间，任何时间被Lightricks应用分析过其图像或声音的所有伊利诺伊州居民。

和解有哪些好处?
和解协议规定设立一项4,485,000美元（四百四十八万五千美元）的和解基金，用于支付以下费用：(1) 向提交核准索赔的和解集体成员支付的和解金；(2) 集体代表支付的服务费；(3) 律师费；(4) 和解行政开支；(5) 任何类型的联邦、州和/或地方税费（包括相关利息或罚款）以及其他所有费用、成本或开支。

每个及时向和解管理员提交核准索赔的和解集体成员，将从和解基金中获得最多60,000美元的和解金。 然而，如果核准索赔的总金额超过了扣除服务费、律师费、和解行政开支和税费之后，和解基金中用于支付这些核准索赔的余额，那么从和解基金中向索赔人支付的和解金将按比例减少，以确保可用的现金总额能够满足所有核准索赔。 如果在支付所有核准的索赔之后，和解基金仍有剩余金额，那么这些剩余资金将归还给被告。

如需获得和解金，您必须在 2024年12月23日 之前完成并提交索赔表格。 索赔表可以通过 www.LightricksBIPAsettlement.com 在线提交，或从该网站打印后邮寄给和解管理员。 通过邮件提交的索赔表必须在 2024年12月23日 之前加盖邮戳。

我如何将自己排除在和解集体之外?
如果您不想参与索赔，也不想受到和解协议的法律约束，您必须在2024年11月22日之前 提交排除自己的请求，否则您将无法就本案中的索赔和指控对被告提起或继续诉讼。 有关如何排除自己的信息和说明，请参阅和解网站和集体通知。

我如何提出异议?
如果您希望留在和解集体内，但对和解条款和/或律师团申请的律师费与成本有异议，您必须在 2024年11月22日前 向法院提交书面异议。 有关如何提出异议的信息和说明，请参阅和解网站和集体通知。

本案中我是否有律师?
是的，法院已指定PEIFFER WOLF CARR KANE CONWAY & WISE LLP、SIRI & GLIMSTAD LLP、WOLF HALDENSTEIN ADLER FREEMAN & HERZ LLC和DON BIVENS PLLC这些律师事务所代表集体诉讼的原告方。 这些律师被称为“集体诉讼律师”。 您无需支付他们的服务费用。 如果您想由另一名律师代理，您可以自费聘请一名律师代您出庭。

法院的最终批准听证会。
法院已安排在 2025年1月6日 上午10:30通过Zoom视频会议（会议号：969 230 7334；密码：889222）举行最终批准听证会。 听证会可能会改期或更改时间，且不再另行通知，因此建议访问www.LightricksBIPAsettlement.com 获取最新信息。 在最终批准听证会上，双方将请求法院根据735 ILCS 5/2条款考虑是否将和解集体认证为一个集体，如果是，则：(1) 考虑任何适当提交的异议；(2) 判断和解是否公平、合理且充分，是否出于善意且无串通，是否应予以批准，并应提供相关调查结果；(3) 颁布最终批准令，包括对集体诉讼和解协议及豁免条款的最终批准，以及律师费的裁定。 目前尚不清楚这些决定需要多长时间。

在哪里可以获得更多信息?
本通知总结了拟议的和解方案。 更多详细信息请参阅集体诉讼和解协议和豁免条款，您可以通过以下方式获取:

  • 请访问www.LightricksBIPAsettlement.com
  • 邮件地址:
    Lightricks Privacy Settlement
    由Kroll Settlement Administration LLC转交
    邮政信箱 225391
    纽约州纽约市 10150-5391
  • 电话： (833) 739-0737

Kroll Settlement Administration

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