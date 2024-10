Si su imagen o su voz fueron analizadas por una aplicación de Lightricks, mientras estuvo en Illinois, entre el 30 de septiembre de 2017 y el 22 de noviembre de 2024, puede tener derecho a recibir dinero por un Acuerdo de demanda colectiva

FILADELFIA, 24 de octubre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kroll Settlement Administration emite la siguiente declaración con respecto al Acuerdo de Lightricks Biometric Data.

¿Por qué he recibido esta notificación?

Se ha llegado a un acuerdo en una demanda colectiva contra Lightricks, Ltd. y Lightricks US, Inc. ("los demandados") por presuntas violaciones a la Ley de Privacidad de Información Biométrica de Illinois, Estatutos Compilados de Illinois (ILCS) 740, sección 14/1 y siguientes ("BIPA"), por parte de los usuarios de las aplicaciones móviles de Lightricks (Facetune, Photoleap, Videoleap y LTX Studio) ("aplicaciones de Lightricks"). La demanda se denominada King v. Lightricks, LTD y Lightricks US, Inc. y está pendiente en el tribunal de circuito del séptimo circuito judicial, condado de Sangamon, Illinois.

Un tribunal ha autorizado la presente notificación porque usted tiene derecho a conocer el acuerdo propuesto en esta demanda colectiva (el "Acuerdo") y sus opciones, antes de que el tribunal decida si otorga la "aprobación final" al Acuerdo. La presente notificación resume la demanda, el Acuerdo propuesto y sus derechos legales.

¿Quiénes están incluidos en el Acuerdo de la demanda colectiva?

El Acuerdo de la demanda colectiva incluye a los siguientes: todas las personas en Illinois cuya imagen o voz fue analizada por una aplicación de Lightricks en cualquier momento entre el 30 de septiembre de 2017 y el 22 de noviembre de 2024 (el "período de la demanda colectiva").

¿Cuáles son los beneficios del Acuerdo?

El Acuerdo prevé la creación de un fondo del Acuerdo por un monto de $4,485,000.00 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil dólares) para realizar los pagos de los siguientes: (i) todos los pagos del Acuerdo a los integrantes del Acuerdo de la demanda colectiva que presenten reclamos aprobados, (ii) los laudos por el servicio a los representantes de la demanda colectiva, (iii) los laudos por honorarios, (iv) el pago de los gastos administrativos del Acuerdo, (v) todos los impuestos federales, estatales y/o locales de cualquier tipo (incluidos los intereses o multas respectivas) y otras tarifas, costos o gastos.

Cada integrante del Acuerdo de la demanda colectiva que presente oportunamente ante el administrador del Acuerdo un reclamo aprobado recibirá un pago por el Acuerdo de hasta $60,000 del fondo del Acuerdo. No obstante, si el valor en dólares de los reclamos aprobados excede la suma del fondo del Acuerdo disponible para satisfacer tales reclamos aprobados después del pago de los laudos por el servicio, los laudos por honorarios, los impuestos y gastos administrativos del Acuerdo, los pagos del Acuerdo provenientes del fondo del Acuerdo se harán en forma prorrateada a los demandantes, de modo que el efectivo total disponible satisfaga todos los reclamos aprobados. Si queda dinero en el fondo del Acuerdo después del pago de todos los reclamos aprobados, se devolverá a los demandados.

Para recibir un pago del Acuerdo, debe completar y enviar un formulario de reclamo antes del 23 de diciembre de 2024. Los formularios de reclamo se pueden enviar en línea a www.LightricksBIPAsettlement.com o se pueden imprimir desde el sitio web y enviar por correo al administrador del Acuerdo. Los formularios de reclamo enviados por correo deben tener matasellos a más tardar el 23 de diciembre de 2024.

¿Cómo puedo excluirme del Acuerdo de demanda colectiva?

Si no desea presentar un reclamo y no desea estar legalmente obligado por el Acuerdo, su carta solicitando ser excluido debe ser presentada a más tardar el 22 de noviembre de 2024, o no podrá demandar ni continuar demandando a los demandados respecto de los reclamos y acusaciones en este caso. Consulte el sitio web del Acuerdo y la notificación de la demanda colectiva para obtener información e instrucciones sobre cómo excluirse.

¿Cómo puedo objetar?

Si desea permanecer en el Acuerdo de la demanda colectiva, pero desea objetar el Acuerdo y/o la solicitud de horarios y costos de los abogados de la demanda colectiva, su objeción debe ser presentada ante el tribunal a más tardar el 22 de noviembre de 2024. Consulte el sitio web del Acuerdo y la notificación de la demanda colectiva para obtener información e instrucciones sobre cómo objetar.

¿Tengo un abogado en este caso?

Sí, el tribunal ha designado a los bufetes de abogados PEIFFER WOLF CARR KANE CONWAY & WISE LLP, SIRI & GLIMSTAD, LLP, WOLF HALDENSTEIN ADLER FREEMAN & HERZ LLC y DON BIVENS PLLC como representantes de la demanda colectiva. Estos abogados se llaman abogados de la demanda colectiva. No se le cobrará por sus servicios. Si desea ser representado por otro abogado, puede contratar a uno para que comparezca ante el tribunal por su cuenta.

Audiencia de aprobación final del tribunal.

El tribunal ha programado una audiencia de aprobación final el 6 de enero de 2025 a las 10:30 a. m. a través de una video conferencia por Zoom (reunión: 969 230 7334; contraseña: 889222). La audiencia podría ser trasladada a una fecha u hora diferente sin previo aviso, por lo que sería mejor consultar en www.LightricksBIPAsettlement.com para obtener actualizaciones. En la audiencia de aprobación final, las partes solicitarán que el tribunal considere si el Acuerdo de la demanda colectiva debe certificarse como una demanda colectiva de conformidad con ILCS 735, 5/2 para el Acuerdo y, de ser así, (i) considerar cualquier objeción debidamente presentada; (ii) determinar si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado, si se celebró de buena fe y sin connivencia y si debe ser aprobado, y deberá proporcionar hallazgos en relación con este; e (iii) ingresar la orden de aprobación final, incluida la aprobación final del Convenio por el Acuerdo de demanda colectiva y exención de responsabilidad, y un laudo por honorarios. Se desconoce cuánto tiempo tomarán estas decisiones.

¿Dónde puedo obtener más información?

La presente notificación resume el Acuerdo propuesto. Encontrará más detalles en el Convenio por el Acuerdo de demanda colectiva y exención de responsabilidad, que puede obtener de la siguiente manera:

Visite : www.LightricksBIPAsettlement.com

: Correo:

Lightricks Privacy Settlement

c/o Kroll Settlement Administration LLC

PO Box 225391

Nueva York , NY 10150-5391

Lightricks Privacy Settlement c/o Kroll Settlement Administration LLC PO Box 225391 , NY 10150-5391 Teléfono: (833) 739-0737

FUENTE Kroll Settlement Administration