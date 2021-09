Nina Kraviz a donné le départ du week-end du Grand Prix Heineken d'Italie de Formule 1 en beauté avec une performance en tête d'affiche au Heineken® Greener Bar de Milan

Heineken® revient au Grand Prix Heineken d'Italie de Formule 1 avec une performance phare de la DJ et productrice russe Nina Kraviz au Heineken® Greener Bar de Milan. Cette performance privée spectaculaire, qui a sonné le départ des courses de F1® samedi et dimanche et clôturé les festivités de la Semaine du design à Milan, a également été diffusée en direct à des millions de fans qui ont pu en profiter chez eux.

La DJ italienne Anfisa Letyago a joué un set d'échauffement en direct du bar du centre-ville de Milan avant que Nina Kraviz ne monte sur scène pour livrer une performance unique et inoubliable. La performance en tête d'affiche a été diffusée en direct sur la plateforme de streaming EDM Beatport, sur les pages Facebook de F1 et de Red Bull Racing Honda ainsi que sur les réseaux sociaux de Nina Kraviz.

En se produisant à Milan au Heineken® Greener Bar, Nina Kraviz a déclaré : « J'adore jouer en Italie, la passion des fans italiens est tellement unique et spéciale. Je suis également une grande fan de F1, j'étais donc très enthousiaste à l'idée de jouer au Heineken® Greener Bar avant les courses de ce week-end ! »

Anfisa Letyago a déclaré : « Je suis vraiment heureuse de jouer dans mon pays natal pour cet événement avec Heineken® et Beatport ! Je me réjouis de jouer ici, la première depuis longtemps dans ce beau pays, devant l'énergie et la passion des fans italiens - tout en respectant les recommandations Covid, bien sûr ! »

Le Heineken Greener Bar est un espace bar en faveur du développement durable qui montre comment la marque de bière internationale prend des mesures pour réduire les déchets, l'eau, les émissions et la consommation d'énergie grâce à l'innovation et à la collaboration avec des partenaires du sport automobile, notamment la Formule 1, la Formule E et Red Bull Advanced Technologies.

Le concept a été lancé dans le monde entier lors du Heineken® E-Prix à Londres le 22 juillet 2021 et le bar sera mis en place lors de futurs événements et sur des plateformes de sport automobile. La performance a respecté les restrictions du gouvernement local liées au Covid, avec des mesures de capacité d'événement et de distanciation sociale mises en place.

Le livestream pourra être regardé sur Beatport et sur les chaînes YouTube et Facebook de Nina jusqu'à la fin de l'année. Le set d'Anfisa sera diffusé en direct sur les chaînes Beatport le jeudi 16 septembre 2021 à 20h00 CET.

INFORMATION

Chaînes disponibles en streaming :

Service de streaming EDM Beatport via Facebook , YouTube et Twitch

Facebook de la F1

Facebook de Red Bull racing Honda

Nina Kraviz YouTube , Facebook et Instagram

Anfisa Letyago YouTube , Facebook et Instagram

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1623463/Heineken__Greener_Bar.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1623464/Heineken__Greener_Bar.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1623465/Heineken__Greener_Bar.jpg

