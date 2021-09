Nina Kraviz deu início ao fim de semana do Grande Prêmio da Itália Heineken de Fórmula 1 de 2021 em grande estilo com performance emblemática no Heineken® Greener Bar em Milão

A Heineken® retorna ao Grande Prêmio da Itália Heineken de F1 de 2021 com uma apresentação de destaque da DJ e produtora russa Nina Kraviz no Heineken® Greener Bar em Milão. Dando início à corrida de F1® no sábado e domingo e fechando as celebrações na Semana de Design de Milão, a espetacular apresentação privada também foi transmitida ao vivo para que milhões de fãs pudessem curtir em casa.

A DJ italiana Anfisa Letyago fez um set de abertura ao vivo no bar localizado no centro da cidade de Milão, antes de Nina Kraviz subir no palco para uma apresentação exclusiva e inesquecível. O show emblemático foi transmitido ao vivo por meio da plataforma de streaming EDM Beatport nas páginas do Facebook da F1 e da Red Bull Racing Honda, assim como nos próprios canais sociais de Nina Kraviz.

Sobre apresentar-se em Milão no Heineken® Greener Bar, Nina Kraviz disse: "Adoro me apresentar na Itália, a paixão dos fãs italianos é tão única e especial. Eu também sou uma grande fã da F1, então estava muito ansiosa para fazer esse show no Heineken® Greener Bar antes de toda a ação da corrida neste fim de semana!"

Anfisa Letyago disse: "Estou muito feliz por me apresentar em meu país natal para este evento com a Heineken® e a Beatport! Estou ansiosa com esta apresentação, a primeira depois de muito tempo neste lindo país, diante da energia e paixão dos fãs italianos - tudo obedecendo aos protocolos da Covid, é claro!"

O Heineken Greener Bar é um bar sustentável que mostra como a marca internacional de cerveja está tomando medidas para reduzir o consumo de resíduos, água, emissões e energia por meio da inovação e da colaboração com parceiros do automobilismo, como a Fórmula 1, Fórmula E e Red Bull Advanced Technologies.

O conceito foi lançado globalmente no Heineken® E-Prix em Londres, em 22 de julho de 2021, e o bar será instalado em futuros eventos e plataformas de automobilismo. A apresentação obedeceu as restrições da Covid exigidas pelo governo local, com a implementação de capacidade limitada e medidas de distanciamento social.

A apresentação ao vivo estará disponível para visualização nos canais do Beatport e nos canais do YouTube e do Facebook de Nina Kraviz até o final do ano. O show de Anfisa será transmitido ao vivo nos canais do Beatport na quinta-feira, 16 de setembro de 2021, às 20h (horário da Europa Central).

INFORMAÇÕES

Canais de streaming:

Serviço de streaming EDM Beatport via Facebook, YouTube e Twitch

F1 Facebook

Red Bull Racing Honda Facebook

Nina Kraviz YouTube, Facebook e Instagram

Anfisa Letyago YouTube, Facebook e Instagram

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1623463/Heineken__Greener_Bar.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1623464/Heineken__Greener_Bar.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1623465/Heineken__Greener_Bar.jpg

FONTE Heineken

SOURCE Heineken