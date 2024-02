NIPPON EXPRESS HOLDINGS étend son service numérique de transit e-NX Quote pour couvrir plus de pays et de régions et y ajoute une fonction de calcul des émissions de CO2

TOKYO, 8 février 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. (ci-après, « NXHD »), portera à 35 le nombre de pays et régions couverts par son service numérique de transit e-NX Quote, qui permet aux utilisateurs d'obtenir des devis en ligne, à commencer par un lancement au Japon le 31 janvier. Le service comprend désormais également une fonction de calcul des émissions de CO2.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202402016094-O1-rYB15Fx8

e-NX Quote : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202402016094/_prw_PI2fl_2cUzxdQc.png

Le service numérique de transit e-NX Quote fournit des devis de fret instantanés pour les cargaisons Full Container Load (FCL) et Less Than Container Load (LCL) en saisissant simplement la quantité, l'origine et la destination, les informations sur les marchandises, etc., en ligne. Le service a été lancé en juillet 2023 pour 20 pays/régions et s'est depuis étendu à 35 pays/régions avec l'ajout de nombreuses voies, dont certaines au départ du Japon.

En outre, e-NX Quote est désormais lié au NX-Green Calculator, un outil de calcul des émissions de CO2 du transport international, pour estimer les émissions de CO2 du transport ainsi que des estimations en ligne. NXHD prévoit d'améliorer davantage la fonctionnalité du service en augmentant le nombre de voies couvertes et en étendant sa portée pour inclure les estimations de fret aérien international.

Le groupe NX va accélérer sa transformation numérique pour les opérations de transport international en utilisant pleinement les technologies informatiques et numériques, et s'efforcer de développer des solutions logistiques optimales pour soutenir le développement commercial mondial de ses clients et offrir une nouvelle valeur ajoutée aux clients du monde entier.

Liste des pays/régions : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202402016094-O1-Hp6nOAd6.pdf

Site Web de Nippon Express : https://www.nipponexpress.com/