NIPPON EXPRESS HOLDINGS lance le « NX-GREEN Calculator », un outil de calcul des émissions de CO2 liées au transport international

TOKYO, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a lancé le 6 mars le « NX-GREEN Calculator », un outil permettant de calculer les émissions de CO2 des transports internationaux aériens, maritimes, routiers et ferroviaires.

Présentation et caractéristiques du service

Le « NX-GREEN Calculator » est un service qui calcule et visualise les émissions de CO2 de l'origine à la destination pour le transport international aérien, maritime (y compris les barges fluviales), routier et ferroviaire lorsque les utilisateurs entrent simplement l'origine et la destination d'un envoi, la quantité et le poids des marchandises expédiées, et le(s) mode(s) de transport impliqué(s).

Le calcul minutieux des distances entre les aéroports, les ports et les gares de fret ferroviaire, ainsi qu'entre les origines et les destinations dans le monde entier, identifiées par le nom de la ville ou le code postal, permet d'obtenir des estimations plus précises des émissions de CO2. Ce service permet également aux utilisateurs de calculer les émissions pour chaque étape d'un itinéraire de transport complexe en indiquant les points de transit et les émissions totales pour plusieurs expéditions sur la base des données de transport pour une période donnée. Le calculateur sera disponible en trois langues (japonais, anglais et chinois simplifié) pour une utilisation dans le monde entier. Il est accessible sur le site Web de NIPPON EXPRESS HOLDINGS.

Contexte du lancement du service

Le groupe Nippon Express a fait de la lutte contre le changement climatique l'une des priorités qu'il s'est fixées pour réaliser sa vision à long terme, à savoir devenir une entreprise de logistique fortement implantée sur le marché mondial. Le groupe a également conçu et publié « One-Stop Navi » et « EcoTrans Navi », des outils permettant de visualiser les émissions de CO2 dues au transport national.

Le groupe Nippon Express propose ce dernier outil pour encourager une meilleure gestion ESG chez ses clients, en les aidant à réduire leurs émissions de CO2 grâce à la visualisation des émissions de CO2 pour le transport international également. Le groupe Nippon Express continuera à réduire l'impact de la logistique sur l'environnement et à œuvrer pour des sociétés durables en contribuant à la création de communautés économes en ressources et axées sur le recyclage.

