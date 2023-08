Nippon Express (Ireland) ouvre un nouvel entrepôt à Dublin et débute ses activités le 1er juillet

TOKYO, 17 août 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Ireland) Ltd. (ci-après « NX Ireland »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC, a ouvert un nouvel entrepôt, le « Contract Logistics Center », dans la ville de Dublin, dont les activités ont débuté le 1er juillet.

Logo :

https://kyodonewsprwire.jp/img/202308097926-O1-X51Q0SoK

Photo : Extérieur de l'entrepôt :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202308097926/_prw_PI2fl_H02h4ZHW.jpg

L'Irlande est l'un des principaux exportateurs de produits pharmaceutiques au monde et l'un des pays qui connaît une croissance remarquable dans le domaine pharmaceutique. On s'attend également à une croissance dans les industries technologiques telles que les semi-conducteurs et les technologies de l'information et de la communication, et de nombreuses entreprises internationales ont installé leur siège en Irlande pour la recherche, le développement et la production. Dans ce contexte, la demande devrait porter sur des installations logistiques de pointe capables d'offrir des caractéristiques telles que le contrôle de la température.

Le nouveau « Contract Logistics Center » établi par NX Ireland est situé à environ 3 km de l'aéroport de Dublin et à environ 12 km du port de Dublin, ce qui se prête à la fois au transport aérien et au transport maritime. NX Ireland a installé une salle blanche équipée des conditions environnementales (température/humidité/poussière/gestion électrostatique) nécessaires à la manipulation des semi-conducteurs et des composants électroniques. En outre, l'installation est conçue pour le stockage et le transport de produits pharmaceutiques. La société offre des services de haute qualité aux clients des industries pharmaceutiques et des semi-conducteurs.

Le Nippon Express Group a pour objectif d'étendre ses services logistiques en Europe grâce à la création du nouvel entrepôt et de contribuer au développement des activités commerciales de ses clients en étendant ses fonctions logistiques au niveau mondial.

Profil du nouvel entrepôt

Nom : Contract Logistics Center, Nippon Express ( Ireland ) Ltd.

) Ltd. Adresse : Unit 23, Cedar Drive, Dublin AirPort Logistics Park, Dublin , K67 R2H7, Co. Dublin , Republic of Ireland

, K67 R2H7, , Surface au sol totale : 4 768 m2 (51 319 pi2) (entrepôt à température contrôlée et purge à l'azote 2 509 m2 (27 007 pi2) / salles pharmaceutiques +2/+25 C et salle blanche de semi-conducteurs 651 m2 (7 007 pi2))

Principales caractéristiques : Gestion complète de la climatisation, caméras de surveillance, zones sous douane, système de gicleurs couvrant toutes les zones, installation de purge à l'azote et points de charge externes pour les conteneurs climatiques, cinq quais de chargement pour camions et deux grandes rampes d'accès aux quais de chargement. À proximité du terminal intérieur du port de Dublin et à proximité du terminal de fret de l'aéroport de Dublin .

et à proximité du terminal de fret de l'aéroport de . Début des opérations : 1er juillet 2023

Site Internet de Nippon Express : https://www.nipponexpress.com/

Compte LinkedIn officiel du groupe Nippon Express :

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.